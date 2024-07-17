В ЦБ объяснили, зачем его руководству и сотрудникам понадобилось оружие

ЦБ: оружие сотрудникам нужно для охраны объектов Банка в новых регионах России
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, оружие, витрина
Инициатива наделить сотрудников ЦБ боевым оружием связана с обеспечением охраны объектов Банка России в новых регионах страны Фото:

Инициатива наделить руководство и сотрудников Центробанка (ЦБ) боевым оружием связана с обеспечением охраны объектов и сотрудников Банка России в новых регионах страны. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.

«Эта инициатива обсуждалась с Росгвардией в рамках комплекса вопросов, связанных с обеспечением охраны объектов и сотрудников Банка России в новых регионах РФ», — сказали в пресс-службе Банка России в разговоре с РБК. При этом закон «Об оружии» уже позволяет регулятору получать стрелковое оружие во временное пользование.

Ранее Росгвардия выступила с инициативой расширения списка лиц в Центробанке России, которым разрешено носить боевое оружие. Предложение касается заместителей председателя ЦБ, их советников, а также директоров и их замов. Руководству ЦБ будут доступны только пистолеты и пистолеты-пулеметы.

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Инициатива наделить руководство и сотрудников Центробанка (ЦБ) боевым оружием связана с обеспечением охраны объектов и сотрудников Банка России в новых регионах страны. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ. «Эта инициатива обсуждалась с Росгвардией в рамках комплекса вопросов, связанных с обеспечением охраны объектов и сотрудников Банка России в новых регионах РФ», — сказали в пресс-службе Банка России в разговоре с РБК. При этом закон «Об оружии» уже позволяет регулятору получать стрелковое оружие во временное пользование. Ранее Росгвардия выступила с инициативой расширения списка лиц в Центробанке России, которым разрешено носить боевое оружие. Предложение касается заместителей председателя ЦБ, их советников, а также директоров и их замов. Руководству ЦБ будут доступны только пистолеты и пистолеты-пулеметы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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