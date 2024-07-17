Росгвардия предложила дать руководству Центробанка право на ношение оружия

Росгвардия выступила с инициативой расширения списка лиц в Центробанке России, которым разрешено носить боевое оружие. Предложение касается заместителей председателя ЦБ, их советников, директоров и их замов.
В пояснительной записке к проекту указывается, что такие меры необходимы для «усиления охраны и защищенности объектов инфраструктуры Российской Федерации». Сейчас право на ношение боевого оружия в ЦБ имеют только сотрудники, занимающиеся вопросами безопасности, а также работники Центрального хранилища и «Росинкаса».
В случае одобрения нововведения перечень лиц, уполномоченных на ношение оружия, расширится. В арсенале оружия, доступного для использования, будут пистолеты Макарова, Ярыгина, Glock, автоматы Калашникова и пистолеты-пулеметы «Кедр», «Витязь», «Кипарис». При этом руководству ЦБ будут доступны только пистолеты и пистолеты-пулеметы.
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