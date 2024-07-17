Военкор Коц призвал вооружить Силуанова гаубицей Д-30

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Перед тем как вооружать руководство ЦБ, стоит разрешить ношение личного оружия боевым офицерам-ветеранам СВО, считает Александр Коц Фото:

Военный корреспондент Александр Коц призвал вооружить министра финансов РФ Антона Силуанова гаубицей Д-30. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Не совсем понятно, зачем это наших топовых финансистов вдруг понадобилось вооружать… Но можно пойти дальше. Министру финансов выдать гаубицу Д-30, главе Минэкономразвития — РСЗО „Град“, председателю Счетной палаты — ТОС-1 „Буратино“. Заместителям — крупнокалиберные пулеметы НСВ „Утес“», — написал Коц в telegram-канале Kotsnews.

Эти высказывания военкора связаны с предложением Росгвардии разрешить руководству и сотрудникам Центробанка постоянное ношение боевого оружия. Коц добавил, что перед тем как вооружать руководство ЦБ, стоит разрешить ношение личного оружия боевым офицерам-ветеранам СВО.

Ранее в ЦБ объяснили, зачем его руководству и сотрудникам понадобилось оружие. Эта инициатива связана с обеспечением охраны объектов и сотрудников Банка России в новых регионах страны.

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Военный корреспондент Александр Коц призвал вооружить министра финансов РФ Антона Силуанова гаубицей Д-30. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Не совсем понятно, зачем это наших топовых финансистов вдруг понадобилось вооружать… Но можно пойти дальше. Министру финансов выдать гаубицу Д-30, главе Минэкономразвития — РСЗО „Град“, председателю Счетной палаты — ТОС-1 „Буратино“. Заместителям — крупнокалиберные пулеметы НСВ „Утес“», — написал Коц в telegram-канале Kotsnews. Эти высказывания военкора связаны с предложением Росгвардии разрешить руководству и сотрудникам Центробанка постоянное ношение боевого оружия. Коц добавил, что перед тем как вооружать руководство ЦБ, стоит разрешить ношение личного оружия боевым офицерам-ветеранам СВО. Ранее в ЦБ объяснили, зачем его руководству и сотрудникам понадобилось оружие. Эта инициатива связана с обеспечением охраны объектов и сотрудников Банка России в новых регионах страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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