Военкор Коц призвал вооружить Силуанова гаубицей Д-30

17 июля 2024 в 20:31 Размер текста - 17 +

Перед тем как вооружать руководство ЦБ, стоит разрешить ношение личного оружия боевым офицерам-ветеранам СВО, считает Александр Коц Фото: Владимир Андреев © URA.RU Военный корреспондент Александр Коц призвал вооружить министра финансов РФ Антона Силуанова гаубицей Д-30. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Не совсем понятно, зачем это наших топовых финансистов вдруг понадобилось вооружать… Но можно пойти дальше. Министру финансов выдать гаубицу Д-30, главе Минэкономразвития — РСЗО „Град“, председателю Счетной палаты — ТОС-1 „Буратино“. Заместителям — крупнокалиберные пулеметы НСВ „Утес“», — написал Коц в telegram-канале Kotsnews . Эти высказывания военкора связаны с предложением Росгвардии разрешить руководству и сотрудникам Центробанка постоянное ношение боевого оружия. Коц добавил, что перед тем как вооружать руководство ЦБ, стоит разрешить ношение личного оружия боевым офицерам-ветеранам СВО. Ранее в ЦБ объяснили, зачем его руководству и сотрудникам понадобилось оружие. Эта инициатива связана с обеспечением охраны объектов и сотрудников Банка России в новых регионах страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военный корреспондент Александр Коц призвал вооружить министра финансов РФ Антона Силуанова гаубицей Д-30. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Не совсем понятно, зачем это наших топовых финансистов вдруг понадобилось вооружать… Но можно пойти дальше. Министру финансов выдать гаубицу Д-30, главе Минэкономразвития — РСЗО „Град“, председателю Счетной палаты — ТОС-1 „Буратино“. Заместителям — крупнокалиберные пулеметы НСВ „Утес“», — написал Коц в telegram-канале Kotsnews. Эти высказывания военкора связаны с предложением Росгвардии разрешить руководству и сотрудникам Центробанка постоянное ношение боевого оружия. Коц добавил, что перед тем как вооружать руководство ЦБ, стоит разрешить ношение личного оружия боевым офицерам-ветеранам СВО. Ранее в ЦБ объяснили, зачем его руководству и сотрудникам понадобилось оружие. Эта инициатива связана с обеспечением охраны объектов и сотрудников Банка России в новых регионах страны.