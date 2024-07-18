Энергетики рассказали о первых итогах ремонта теплосетей в Артемовском

В городе Артемовском Свердловской области теплоэнергетики провели замену магистрального и квартального трубопроводов, снабжающих жителей теплом. Обновление сетей специалисты «Объединенной теплоснабжающей компании» ( «ОТСК») проводят в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Подробнее о проделанных работах URA.RU рассказали в пресс-службе компании.
«План ремонтов теплосети был актуализирован по итогам гидравлических испытаний, прошедших в мае. Во время их проведения трубы проверяют на прочность и герметичность, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию и предотвратить аварийные ситуации. С начала лета компания вложила в ремонт более миллиона рублей, работы продолжаются», — рассказал генеральный директор компании Антон Боликов.
Энергетики обновили квартальные теплосети по улицам Первомайская, 9 Мая, Вайнера и Крылова. Ремонты тепловых камер прошли в районе улиц Ленина, Банковская, Вайнера. Также специалисты подготовили к следующему отопительному сезону станцию повышения давления по улице Полярников и насосную ЦТП-3 по улице 8 Марта. Дальнейшие работы по замене теплосетей пройдут на участках по улицам Березовая Роща, Короленко, Почтовая, Физкультурников, Достоевского.
В компании отметили, что подготовка к осенне-зимнему периоду — важная часть работы теплоэнергетиков. Наибольший объем ремонтов тепловых сетей к предыдущему сезону был осуществлен в Артемовском и Тугулымском районах. Проведенные работы позволили в четыре раза снизить количество жалоб потребителей на горячее водоснабжение осенью и зимой 2023-2024 годов.
Второй этап ремонтов будет завершен в августе. Специалисты заменят участок магистрального теплопровода «ЕГРЭС-Город» и капитально отремонтируют трубы под дорогами по улицам Шахтеров и Советская.
«ОТСК» работает в 12 муниципалитетах Свердловской области. В Артемовском компания эксплуатирует две котельные, восемь теплопунктов и 68 км тепловых сетей.
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