Бастрыкину пожаловались, что шесть челябинских домов могут рухнуть

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела после жалобы жителей хутора Бобровка Троицкого района (Челябинская область). Местные власти затягивают переселение, а жильцы шести аварийных домов опасаются обрушения.
«Главе СКР будет представлен доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту нарушения жилищных прав жителей Челябинской области. Жители шести аварийных домов в хуторе Бобровки не могут добиться переселения. Граждане опасаются за безопасность — по их данным, дома могут рухнуть в любой момент», — сообщает пресс-служба СК РФ.
В ведомстве отмечают, что несмотря на неоднократные обращения в различные инстанции, мер по расселению из авариного жилья соответствующими органами не принято. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по области Константину Правосудову доложить о ходе расследования уголовного дела. Следственными органами СК России по региону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.293 УК РФ (халатность).
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