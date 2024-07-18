Бастрыкину пожаловались, что шесть челябинских домов могут рухнуть

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Александр Бастрыкин взял ситуацию на контроль
Александр Бастрыкин взял ситуацию на контроль Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела после жалобы жителей хутора Бобровка Троицкого района (Челябинская область). Местные власти затягивают переселение, а жильцы шести аварийных домов опасаются обрушения. 

«Главе СКР будет представлен доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту нарушения жилищных прав жителей Челябинской области. Жители шести аварийных домов в хуторе Бобровки не могут добиться переселения. Граждане опасаются за безопасность — по их данным, дома могут рухнуть в любой момент», — сообщает пресс-служба СК РФ.

В ведомстве отмечают, что несмотря на неоднократные обращения в различные инстанции, мер по расселению из авариного жилья соответствующими органами не принято. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по области Константину Правосудову доложить о ходе расследования уголовного дела. Следственными органами СК России по региону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.293 УК РФ (халатность).

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела после жалобы жителей хутора Бобровка Троицкого района (Челябинская область). Местные власти затягивают переселение, а жильцы шести аварийных домов опасаются обрушения.  «Главе СКР будет представлен доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту нарушения жилищных прав жителей Челябинской области. Жители шести аварийных домов в хуторе Бобровки не могут добиться переселения. Граждане опасаются за безопасность — по их данным, дома могут рухнуть в любой момент», — сообщает пресс-служба СК РФ. В ведомстве отмечают, что несмотря на неоднократные обращения в различные инстанции, мер по расселению из авариного жилья соответствующими органами не принято. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по области Константину Правосудову доложить о ходе расследования уголовного дела. Следственными органами СК России по региону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.293 УК РФ (халатность).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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