Полпред Якушев заявил о перспективах Магнитогорска

Владимир Якушев (в центре) заявил о перспективах Магнитогорска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полпред Президента России в УрФО Владимир Якушев, совмещающий эту должность с должностью и. о. секретаря генсовета «Единой России», провел рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Основной вопрос обсуждения касался развития Магнитогорска и задач, стоящих перед российской промышленностью.

«Перед промышленностью стоят серьезные задачи, в том числе по достижению технологического лидерства. Важно создать комфортные условия для жизни сотрудников, чтобы привлекать и удерживать квалифицированные кадры», — цитируют слова Владимира Якушева в пресс-службе правительства региона.

Губернатор Алексей Текслер представил планы по дальнейшему развитию Магнитогорска и основные социально-экономические показатели региона. Обсуждались успехи в промышленности, инвестиционной активности, дорожном хозяйстве и жилищном строительстве.

«В этом году завершим знаковый объект — сквер Металлургов. Скоро начнем новую большую стройку первого 50-метрового бассейна в 149-м микрорайоне Магнитогорска. В целом хочу отметить, что город меняется каждый год к лучшему», — отметил Текслер. Губернатор добавил, что будет продолжать уделять этому внимание.

Владимир Якушев также возложил цветы на памятник «Тыл — фронту» и встретился с активистами молодежного движения. Ранее Якушев поблагодарил челябинцев и Алексея Текслера за неоценимую помощь. Он попросил все предложения по улучшению совместной работы направлять к нему.