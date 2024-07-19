Полпред Якушев сделал заявление о челябинцах. Фото, видео

Полпред Якушев поблагодарил челябинцев за помощь

19 июля 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев (в центре) поблагодарил Алексея Текслера (слева) и всех челябинцев за помощь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, который совмещает эту должность с должностью и. о. секретаря генсовета «Единой России», заявил о неоценимой помощи в работе всех челябинцев и губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Об этом он сказал в ходе рабочего визита в Магнитогорск. «Вы мне регулярно помогаете в работе. Помните фильм „Москва слез не верит“? Меня стали продвигать в последнее время по партийной линии. Я попрошу уральцев, если есть соображения, как нашу работу улучшить, просьба обращаться к нам», — заявил Якушев. Полпред отметил, что во время поездки из аэропорта увидел, как хорошеет Магнитогорск. Он подчеркнул, что очень важно, что здесь вкладываются не только в развитие города, но и в людей. «Алексей Леонидович относится к людям правильно, болеет за людей. Это очень важно», — добавил Якушев. Ранее URA.RU сообщало, что в ходе рабочего визита глава региона Текслер оценил объем ремонта дорог и посетил свалку, вместо которой после реконструкции уже к концу года появится зеленый холм. Также губернатор осмотрел очистные сооружения и капитальный ремонт театра кукол, который откроется уже к 1 сентября. Кроме того, Текслер анонсировал строительство 50-метрового бассейна. Бердников, Якушев и Текслер возложили цветы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, который совмещает эту должность с должностью и. о. секретаря генсовета «Единой России», заявил о неоценимой помощи в работе всех челябинцев и губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Об этом он сказал в ходе рабочего визита в Магнитогорск. «Вы мне регулярно помогаете в работе. Помните фильм „Москва слез не верит“? Меня стали продвигать в последнее время по партийной линии. Я попрошу уральцев, если есть соображения, как нашу работу улучшить, просьба обращаться к нам», — заявил Якушев. Полпред отметил, что во время поездки из аэропорта увидел, как хорошеет Магнитогорск. Он подчеркнул, что очень важно, что здесь вкладываются не только в развитие города, но и в людей. «Алексей Леонидович относится к людям правильно, болеет за людей. Это очень важно», — добавил Якушев. Ранее URA.RU сообщало, что в ходе рабочего визита глава региона Текслер оценил объем ремонта дорог и посетил свалку, вместо которой после реконструкции уже к концу года появится зеленый холм. Также губернатор осмотрел очистные сооружения и капитальный ремонт театра кукол, который откроется уже к 1 сентября. Кроме того, Текслер анонсировал строительство 50-метрового бассейна.