Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, который совмещает эту должность с должностью и. о. секретаря генсовета «Единой России», заявил о неоценимой помощи в работе всех челябинцев и губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Об этом он сказал в ходе рабочего визита в Магнитогорск.
«Вы мне регулярно помогаете в работе. Помните фильм „Москва слез не верит“? Меня стали продвигать в последнее время по партийной линии. Я попрошу уральцев, если есть соображения, как нашу работу улучшить, просьба обращаться к нам», — заявил Якушев.
Полпред отметил, что во время поездки из аэропорта увидел, как хорошеет Магнитогорск. Он подчеркнул, что очень важно, что здесь вкладываются не только в развитие города, но и в людей.
«Алексей Леонидович относится к людям правильно, болеет за людей. Это очень важно», — добавил Якушев.
Ранее URA.RU сообщало, что в ходе рабочего визита глава региона Текслер оценил объем ремонта дорог и посетил свалку, вместо которой после реконструкции уже к концу года появится зеленый холм. Также губернатор осмотрел очистные сооружения и капитальный ремонт театра кукол, который откроется уже к 1 сентября. Кроме того, Текслер анонсировал строительство 50-метрового бассейна.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.