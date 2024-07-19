В челябинском нацпарке «Таганай» случился блэкаут

Приют в нацпарке «Таганай» оказался временно обесточен из-за грозы
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Национальный природный парк Таганай. Златоуст, откликной гребень, таганай
Посетителей нацпарка «Таганай» попросили учесть временные ограничения Фото:

Приют «Таганай» в нацпарке под Златоустом оказался временно обесточен из-за грозы. Администрация природоохранного учреждения ввела временные ограничения для посетителей.

«Мы уже решаем этот вопрос, но пока в приюте вводятся временные ограничения. Не будет света в домиках, а с понедельника, 22 июля, закроется баня», — сообщили в пресс-службе нацпарка.

Посетителям приюта «Таганай» рекомендовали учитывать эти нюансы при планировании похода. Администрация принесла извинения за временные неудобства.

Ранее, 14 июня, в нацпарке «Таганай» вводили противопожарный режим. Гостям запретили устанавливать палатки и разводить костры вне зоны приютов.

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Приют «Таганай» в нацпарке под Златоустом оказался временно обесточен из-за грозы. Администрация природоохранного учреждения ввела временные ограничения для посетителей. «Мы уже решаем этот вопрос, но пока в приюте вводятся временные ограничения. Не будет света в домиках, а с понедельника, 22 июля, закроется баня», — сообщили в пресс-службе нацпарка. Посетителям приюта «Таганай» рекомендовали учитывать эти нюансы при планировании похода. Администрация принесла извинения за временные неудобства. Ранее, 14 июня, в нацпарке «Таганай» вводили противопожарный режим. Гостям запретили устанавливать палатки и разводить костры вне зоны приютов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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