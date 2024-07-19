В челябинском нацпарке «Таганай» случился блэкаут

Приют «Таганай» в нацпарке под Златоустом оказался временно обесточен из-за грозы. Администрация природоохранного учреждения ввела временные ограничения для посетителей.
«Мы уже решаем этот вопрос, но пока в приюте вводятся временные ограничения. Не будет света в домиках, а с понедельника, 22 июля, закроется баня», — сообщили в пресс-службе нацпарка.
Посетителям приюта «Таганай» рекомендовали учитывать эти нюансы при планировании похода. Администрация принесла извинения за временные неудобства.
Ранее, 14 июня, в нацпарке «Таганай» вводили противопожарный режим. Гостям запретили устанавливать палатки и разводить костры вне зоны приютов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!