19 июля 2024

В Свердловской области люди встали в семикилометровую пробку из-за ремонта дорог. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Рекомендуется объезд пробки через Первоуральск
Рекомендуется объезд пробки через Первоуральск Фото:

В Свердловской области на трассе Пермь — Екатеринбург около Ревды люди встали в семикилометровую пробку из-за ремонта дорог. Это следует из данных «Яндекс. Карт».

По данным ФКУ «Уралуправтодор» на дороге Р-242 с 315 по 319 километр затруднено движение в направлении Перми из-за большого потока автомобилей и ремонтных работ. По «Яндекс. Картам» пробка продолжает разрастаться.

Пресс-служба трассы рекомендует путь объехать данный участок дороги. Это можно сделать через Первоуральск — поселок Билимбай — село Первомайское — со съездом на 326 км и возвращением на магистраль к 289 км.

Ситуация на отрезке трассы P-242 в момент публикации
Ситуация на отрезке трассы P-242 в момент публикации
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В Свердловской области на трассе Пермь — Екатеринбург около Ревды люди встали в семикилометровую пробку из-за ремонта дорог. Это следует из данных «Яндекс. Карт». По данным ФКУ «Уралуправтодор» на дороге Р-242 с 315 по 319 километр затруднено движение в направлении Перми из-за большого потока автомобилей и ремонтных работ. По «Яндекс. Картам» пробка продолжает разрастаться. Пресс-служба трассы рекомендует путь объехать данный участок дороги. Это можно сделать через Первоуральск — поселок Билимбай — село Первомайское — со съездом на 326 км и возвращением на магистраль к 289 км.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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