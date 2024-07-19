В Свердловской области на трассе Пермь — Екатеринбург около Ревды люди встали в семикилометровую пробку из-за ремонта дорог. Это следует из данных «Яндекс. Карт».
По данным ФКУ «Уралуправтодор» на дороге Р-242 с 315 по 319 километр затруднено движение в направлении Перми из-за большого потока автомобилей и ремонтных работ. По «Яндекс. Картам» пробка продолжает разрастаться.
Пресс-служба трассы рекомендует путь объехать данный участок дороги. Это можно сделать через Первоуральск — поселок Билимбай — село Первомайское — со съездом на 326 км и возвращением на магистраль к 289 км.
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