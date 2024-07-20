Терапевт назвал три опасные причины отечности ног летом

Терапевт Хухрев назвал отечность ног в жару признаком венозной недостаточности
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Жизнь Екатеринбурга в жару, девушка, лето, босые ноги
При появлении отеков ног в жару необходимо обратиться к врачу, заявил терапевт Алексей Хухрев Фото:

Отечность ног в жару может быть вызвана рядом причин, в том числе венозной, сердечной или почечной недостаточностью. Об этом рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

«Чаще всего отечность ног бывает связана с венозной недостаточностью», — отметил Хухрев в интервью радио Sputnik. Он добавил, что в жару снижается эластичность вен. Чем больше крови циркулирует по венам, тем выше гидростатическое давление, что увеличивает риск отеков из-за выхода жидкости из кровеносных сосудов. Для снижения отечности ног врач порекомендовал носить компрессионный трикотаж.

По словам терапевта, сердце вынуждено работать интенсивнее в жаркую погоду, что может привести к снижению его насосной функции и, как следствие, к задержке жидкости в нижних конечностях. Поэтому важно принимать необходимые лекарства при наличии сердечной недостаточности, а также пить умеренное количество жидкости, чтобы избежать обезвоживания, так как оно может привести к ухудшению кровоснабжения почек. Из-за этого может усугубиться почечная недостаточность, заключил Хухрев.

Ранее диетолог Юлия Чехонина рассказывала, что в жару не стоит утолять жажду пакетированными соками, газировкой, кофе и энергетиками. Она отметила, что сахар в сладких напитках может усилить жажду, а кофеин в энергетиках и кофе повышает частоту сердечных сокращений, что создает дополнительную нагрузку на сердце. Кроме того, в жару не рекомендуется употреблять пиво, так как оно может привести к обезвоживанию.

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Отечность ног в жару может быть вызвана рядом причин, в том числе венозной, сердечной или почечной недостаточностью. Об этом рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев. «Чаще всего отечность ног бывает связана с венозной недостаточностью», — отметил Хухрев в интервью радио Sputnik. Он добавил, что в жару снижается эластичность вен. Чем больше крови циркулирует по венам, тем выше гидростатическое давление, что увеличивает риск отеков из-за выхода жидкости из кровеносных сосудов. Для снижения отечности ног врач порекомендовал носить компрессионный трикотаж. По словам терапевта, сердце вынуждено работать интенсивнее в жаркую погоду, что может привести к снижению его насосной функции и, как следствие, к задержке жидкости в нижних конечностях. Поэтому важно принимать необходимые лекарства при наличии сердечной недостаточности, а также пить умеренное количество жидкости, чтобы избежать обезвоживания, так как оно может привести к ухудшению кровоснабжения почек. Из-за этого может усугубиться почечная недостаточность, заключил Хухрев. Ранее диетолог Юлия Чехонина рассказывала, что в жару не стоит утолять жажду пакетированными соками, газировкой, кофе и энергетиками. Она отметила, что сахар в сладких напитках может усилить жажду, а кофеин в энергетиках и кофе повышает частоту сердечных сокращений, что создает дополнительную нагрузку на сердце. Кроме того, в жару не рекомендуется употреблять пиво, так как оно может привести к обезвоживанию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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