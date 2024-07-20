Терапевт назвал три опасные причины отечности ног летом

Терапевт Хухрев назвал отечность ног в жару признаком венозной недостаточности

20 июля 2024 в 11:20 Размер текста - 17 +

При появлении отеков ног в жару необходимо обратиться к врачу, заявил терапевт Алексей Хухрев Фото: Александр Мамаев © URA.RU Отечность ног в жару может быть вызвана рядом причин, в том числе венозной, сердечной или почечной недостаточностью. Об этом рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев. «Чаще всего отечность ног бывает связана с венозной недостаточностью», — отметил Хухрев в интервью радио Sputnik . Он добавил, что в жару снижается эластичность вен. Чем больше крови циркулирует по венам, тем выше гидростатическое давление, что увеличивает риск отеков из-за выхода жидкости из кровеносных сосудов. Для снижения отечности ног врач порекомендовал носить компрессионный трикотаж. По словам терапевта, сердце вынуждено работать интенсивнее в жаркую погоду, что может привести к снижению его насосной функции и, как следствие, к задержке жидкости в нижних конечностях. Поэтому важно принимать необходимые лекарства при наличии сердечной недостаточности, а также пить умеренное количество жидкости, чтобы избежать обезвоживания, так как оно может привести к ухудшению кровоснабжения почек. Из-за этого может усугубиться почечная недостаточность, заключил Хухрев. Ранее диетолог Юлия Чехонина рассказывала, что в жару не стоит утолять жажду пакетированными соками, газировкой, кофе и энергетиками. Она отметила, что сахар в сладких напитках может усилить жажду, а кофеин в энергетиках и кофе повышает частоту сердечных сокращений, что создает дополнительную нагрузку на сердце. Кроме того, в жару не рекомендуется употреблять пиво, так как оно может привести к обезвоживанию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отечность ног в жару может быть вызвана рядом причин, в том числе венозной, сердечной или почечной недостаточностью. Об этом рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев. «Чаще всего отечность ног бывает связана с венозной недостаточностью», — отметил Хухрев в интервью радио Sputnik. Он добавил, что в жару снижается эластичность вен. Чем больше крови циркулирует по венам, тем выше гидростатическое давление, что увеличивает риск отеков из-за выхода жидкости из кровеносных сосудов. Для снижения отечности ног врач порекомендовал носить компрессионный трикотаж. По словам терапевта, сердце вынуждено работать интенсивнее в жаркую погоду, что может привести к снижению его насосной функции и, как следствие, к задержке жидкости в нижних конечностях. Поэтому важно принимать необходимые лекарства при наличии сердечной недостаточности, а также пить умеренное количество жидкости, чтобы избежать обезвоживания, так как оно может привести к ухудшению кровоснабжения почек. Из-за этого может усугубиться почечная недостаточность, заключил Хухрев. Ранее диетолог Юлия Чехонина рассказывала, что в жару не стоит утолять жажду пакетированными соками, газировкой, кофе и энергетиками. Она отметила, что сахар в сладких напитках может усилить жажду, а кофеин в энергетиках и кофе повышает частоту сердечных сокращений, что создает дополнительную нагрузку на сердце. Кроме того, в жару не рекомендуется употреблять пиво, так как оно может привести к обезвоживанию.