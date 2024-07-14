Какие напитки нельзя употреблять в жару

Врач-диетолог Чехонина: кофе и энергетики не спасут от жажды в жару
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В жару кофе и энергетики не помогут утолить жажду, сказала диетолог Юлия Чехонина Фото:

Во время жары не стоит пить такие напитки, как пакетированные соки, газировка, кофе и энергетики. Об этом сообщила врач терапевт-диетолог Клиники лечебного питания Федерального информационного центра питания и биотехнологии Юлия Чехонина.

«Сладкие газированные напитки или пакетированные соки с добавлением сахара не спасут от жажды в жару. Наоборот, сахар в составе этих напитков потом может усилить это чувство», — сказала Чехонина в разговоре с «Газетой.ru». Она также добавила, что в жару нежелательно пить энергетические напитки, так как в них есть кофеин, который может усиливать частоту сердечных сокращений и давать дополнительную нагрузку на сердце.

Кроме того, из-за высокого содержания кофеина в жаркие дни нельзя пить кофе. К тому же горьковатый привкус этого напитка, наоборот, может вызвать жажду.

Врач добавила, что не стоит пить пиво для утоления жажды. Употребление алкоголя в жару может привести к обезвоживанию и снижению самоконтроля, что опасно при возможном ухудшении самочувствия.

Ранее диетолог Людмила Савицкая рассказала, как правильно есть и пить в жару. Так, в жаркую погоду пить лучше всего кисломолочные продукты, которые поддерживают флору желудка. К ним относятся кефир, ряженка, тан, айран.

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Во время жары не стоит пить такие напитки, как пакетированные соки, газировка, кофе и энергетики. Об этом сообщила врач терапевт-диетолог Клиники лечебного питания Федерального информационного центра питания и биотехнологии Юлия Чехонина. «Сладкие газированные напитки или пакетированные соки с добавлением сахара не спасут от жажды в жару. Наоборот, сахар в составе этих напитков потом может усилить это чувство», — сказала Чехонина в разговоре с «Газетой.ru». Она также добавила, что в жару нежелательно пить энергетические напитки, так как в них есть кофеин, который может усиливать частоту сердечных сокращений и давать дополнительную нагрузку на сердце. Кроме того, из-за высокого содержания кофеина в жаркие дни нельзя пить кофе. К тому же горьковатый привкус этого напитка, наоборот, может вызвать жажду. Врач добавила, что не стоит пить пиво для утоления жажды. Употребление алкоголя в жару может привести к обезвоживанию и снижению самоконтроля, что опасно при возможном ухудшении самочувствия. Ранее диетолог Людмила Савицкая рассказала, как правильно есть и пить в жару. Так, в жаркую погоду пить лучше всего кисломолочные продукты, которые поддерживают флору желудка. К ним относятся кефир, ряженка, тан, айран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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