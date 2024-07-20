На Украине погиб польский наемник

20 июля 2024 в 22:23 Размер текста - 17 +

Томаша Сенкала похоронят в Люблинском воеводстве на востоке Польши, передает PAP Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польский боец Томаш Сенкала 13 июля погиб в Кременском районе Украины, он воевал на стороне ВСУ. Сегодня, 20 июля, прошла церемония прощания с ним, на которую приехал польский консул. Об этом сообщило польское агентство PAP. «22-летний Томаш Сенкала погиб 13 июля в боях в поселке Диброва Кременского района. Он присоединился к Международному легиону Войск территориальной обороны Украины в сентябре 2023 года», — передает агентство . Церемония прощания с ним прошла в Киеве 20 июля, на нее приехал польский консул. Тело Томаша Сенкалы захоронят в Люблинском воеводстве, которое находится на востоке Польши. Ранее в Харьковской области было зафиксировано большое увеличение числа иностранных наемников. Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Евгений Лисняк сообщил, что, в частности, увеличение числа живой силы в рядах ВСУ зафиксировано в Волчанском и Харьковском районах, передает RT. Польские наемники в рядах ВСУ участвуют в атаках на российские регионы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Польский боец Томаш Сенкала 13 июля погиб в Кременском районе Украины, он воевал на стороне ВСУ. Сегодня, 20 июля, прошла церемония прощания с ним, на которую приехал польский консул. Об этом сообщило польское агентство PAP. «22-летний Томаш Сенкала погиб 13 июля в боях в поселке Диброва Кременского района. Он присоединился к Международному легиону Войск территориальной обороны Украины в сентябре 2023 года», — передает агентство. Церемония прощания с ним прошла в Киеве 20 июля, на нее приехал польский консул. Тело Томаша Сенкалы захоронят в Люблинском воеводстве, которое находится на востоке Польши. Ранее в Харьковской области было зафиксировано большое увеличение числа иностранных наемников. Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Евгений Лисняк сообщил, что, в частности, увеличение числа живой силы в рядах ВСУ зафиксировано в Волчанском и Харьковском районах, передает RT. Польские наемники в рядах ВСУ участвуют в атаках на российские регионы.