На Украине погиб польский наемник

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Археологический мемориал "Каменная могила". Мелитополь, мемориал, Каменная могила
Томаша Сенкала похоронят в Люблинском воеводстве на востоке Польши, передает PAP Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Польский боец Томаш Сенкала 13 июля погиб в Кременском районе Украины, он воевал на стороне ВСУ. Сегодня, 20 июля, прошла церемония прощания с ним, на которую приехал польский консул. Об этом сообщило польское агентство PAP.

«22-летний Томаш Сенкала погиб 13 июля в боях в поселке Диброва Кременского района. Он присоединился к Международному легиону Войск территориальной обороны Украины в сентябре 2023 года», — передает агентство. Церемония прощания с ним прошла в Киеве 20 июля, на нее приехал польский консул. Тело Томаша Сенкалы захоронят в Люблинском воеводстве, которое находится на востоке Польши.

Ранее в Харьковской области было зафиксировано большое увеличение числа иностранных наемников. Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Евгений Лисняк сообщил, что, в частности, увеличение числа живой силы в рядах ВСУ зафиксировано в Волчанском и Харьковском районах, передает RT. Польские наемники в рядах ВСУ участвуют в атаках на российские регионы.

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Польский боец Томаш Сенкала 13 июля погиб в Кременском районе Украины, он воевал на стороне ВСУ. Сегодня, 20 июля, прошла церемония прощания с ним, на которую приехал польский консул. Об этом сообщило польское агентство PAP. «22-летний Томаш Сенкала погиб 13 июля в боях в поселке Диброва Кременского района. Он присоединился к Международному легиону Войск территориальной обороны Украины в сентябре 2023 года», — передает агентство. Церемония прощания с ним прошла в Киеве 20 июля, на нее приехал польский консул. Тело Томаша Сенкалы захоронят в Люблинском воеводстве, которое находится на востоке Польши. Ранее в Харьковской области было зафиксировано большое увеличение числа иностранных наемников. Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Евгений Лисняк сообщил, что, в частности, увеличение числа живой силы в рядах ВСУ зафиксировано в Волчанском и Харьковском районах, передает RT. Польские наемники в рядах ВСУ участвуют в атаках на российские регионы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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