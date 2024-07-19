Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук посетил международную серию заплывов на открытой воде X-WATERS UGRA 2024. В 2024 году поставлен новый рекорд по количеству участников — 241 человек, 123 из них — югорчане. Самой массовой оказалась дистанция на два километра — 128 человек. Врио главы региона поздравил ее участников с успешным заплывом и сделал фото с победителем.
«В этом году рекордное количество участников — 241 человек, среди которых 123 югорчанина… Накануне 20 участников уже преодолели самую большую дистанцию — 25 километров по Иртышу, финишировав спустя 4-5 часов, в зависимости от подготовки, в деревне Белогорье. Поздравил участников самого массового заплыва — 128 человек успешно преодолели дистанцию в два километра», — написал Кухарук в своем telegram-канале.
Он подчеркнул, что ежегодный рост количества участников показывает востребованность подобных состязаний. Их организатор — Антон Пилипас — уверен, что люди, соревнующиеся на X-WATERS UGRA и являющиеся любителями, показывают результаты на уровне олимпийских чемпионов.
В Ханты-Мансийске в третий раз проходит международный заплыв на открытой воде X-WATERS Ugra. Днем 19 июля стартовал ключевой день уникального мероприятия, когда марафонцы вышли на серьезную дистанцию — 25 километров. В этом событии традиционно принимали участие сотрудники энергокомпаний.
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