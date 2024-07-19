19 июля 2024

Кухарук поразился рекордному числу участников экстремального заплыва в ХМАО. Фото

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Заплыв Фалька Тишендорфа через Обь в рамках акции «Переплывая Россию». Салехард, тишендорф фальк, пловец
В самом массовом заплыве X-WATERS UGRA участвовали 128 человек Фото:

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук посетил международную серию заплывов на открытой воде X-WATERS UGRA 2024. В 2024 году поставлен новый рекорд по количеству участников — 241 человек, 123 из них — югорчане. Самой массовой оказалась дистанция на два километра — 128 человек. Врио главы региона поздравил ее участников с успешным заплывом и сделал фото с победителем.

«В этом году рекордное количество участников — 241 человек, среди которых 123 югорчанина… Накануне 20 участников уже преодолели самую большую дистанцию — 25 километров по Иртышу, финишировав спустя 4-5 часов, в зависимости от подготовки, в деревне Белогорье. Поздравил участников самого массового заплыва — 128 человек успешно преодолели дистанцию в два километра», — написал Кухарук в своем telegram-канале.

Он подчеркнул, что ежегодный рост количества участников показывает востребованность подобных состязаний. Их организатор — Антон Пилипас — уверен, что люди, соревнующиеся на X-WATERS UGRA и являющиеся любителями, показывают результаты на уровне олимпийских чемпионов.

В Ханты-Мансийске в третий раз проходит международный заплыв на открытой воде X-WATERS Ugra. Днем 19 июля стартовал ключевой день уникального мероприятия, когда марафонцы вышли на серьезную дистанцию — 25 километров. В этом событии традиционно принимали участие сотрудники энергокомпаний.

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук посетил международную серию заплывов на открытой воде X-WATERS UGRA 2024. В 2024 году поставлен новый рекорд по количеству участников — 241 человек, 123 из них — югорчане. Самой массовой оказалась дистанция на два километра — 128 человек. Врио главы региона поздравил ее участников с успешным заплывом и сделал фото с победителем. «В этом году рекордное количество участников — 241 человек, среди которых 123 югорчанина… Накануне 20 участников уже преодолели самую большую дистанцию — 25 километров по Иртышу, финишировав спустя 4-5 часов, в зависимости от подготовки, в деревне Белогорье. Поздравил участников самого массового заплыва — 128 человек успешно преодолели дистанцию в два километра», — написал Кухарук в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что ежегодный рост количества участников показывает востребованность подобных состязаний. Их организатор — Антон Пилипас — уверен, что люди, соревнующиеся на X-WATERS UGRA и являющиеся любителями, показывают результаты на уровне олимпийских чемпионов. В Ханты-Мансийске в третий раз проходит международный заплыв на открытой воде X-WATERS Ugra. Днем 19 июля стартовал ключевой день уникального мероприятия, когда марафонцы вышли на серьезную дистанцию — 25 километров. В этом событии традиционно принимали участие сотрудники энергокомпаний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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