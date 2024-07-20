20 июля 2024
19 июля 2024

В Челябинске под фейерверк «Иванушки International» спели про тополиный пух. Видео

В Челябинске в День металлурга спели Иванушки International и Юлианна Караулова
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Концерт группы "Иванушки International" в Тюмени, иванушки интернейшнл, иванушки интернешенл, иванушки international, андреев кирилл
Песням «Иванушек International» в Челябинске подпевали в День металлурга Фото:

В День металлурга, 20 июля, в Челябинске на стадионе «Восход» выступила группа «Иванушки International». В финале концерта участники коллектива под фейерверк спели свою самую популярную песню — «Тополиный пух».

«Челябинск, День металлургов, Иванушки! Стараются, людей полно. Во время исполнения песни „Тополиный пух“ прозвучал праздничный салют», — пишут присутствовавшие на концерте в социальных сетях.

Группа «Иванушки International» исполнила самые знаменитые хиты. Также в День металлурга перед челябинцами выступила певица Юлианна Караулова. Концерт исполнительницы состоялся на стадионе «Мечел».

Как сообщало URA.RU ранеее, праздник, посвященный Дню металлурга проходит в Магнитогорске с 19 по 21 июля. 20 июля перед жителями города выступила Елка и Полина Гагарина.

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В День металлурга, 20 июля, в Челябинске на стадионе «Восход» выступила группа «Иванушки International». В финале концерта участники коллектива под фейерверк спели свою самую популярную песню — «Тополиный пух». «Челябинск, День металлургов, Иванушки! Стараются, людей полно. Во время исполнения песни „Тополиный пух“ прозвучал праздничный салют», — пишут присутствовавшие на концерте в социальных сетях. Группа «Иванушки International» исполнила самые знаменитые хиты. Также в День металлурга перед челябинцами выступила певица Юлианна Караулова. Концерт исполнительницы состоялся на стадионе «Мечел». Как сообщало URA.RU ранеее, праздник, посвященный Дню металлурга проходит в Магнитогорске с 19 по 21 июля. 20 июля перед жителями города выступила Елка и Полина Гагарина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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