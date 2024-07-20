В Челябинске под фейерверк «Иванушки International» спели про тополиный пух. Видео

В Челябинске в День металлурга спели Иванушки International и Юлианна Караулова

21 июля 2024 в 01:26 Размер текста - 17 +

Песням «Иванушек International» в Челябинске подпевали в День металлурга Фото: Денис Моргунов © URA.RU В День металлурга, 20 июля, в Челябинске на стадионе «Восход» выступила группа «Иванушки International». В финале концерта участники коллектива под фейерверк спели свою самую популярную песню — «Тополиный пух». «Челябинск, День металлургов, Иванушки! Стараются, людей полно. Во время исполнения песни „Тополиный пух“ прозвучал праздничный салют», — пишут присутствовавшие на концерте в социальных сетях. Группа «Иванушки International» исполнила самые знаменитые хиты. Также в День металлурга перед челябинцами выступила певица Юлианна Караулова. Концерт исполнительницы состоялся на стадионе «Мечел». Как сообщало URA.RU ранеее, праздник, посвященный Дню металлурга проходит в Магнитогорске с 19 по 21 июля. 20 июля перед жителями города выступила Елка и Полина Гагарина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В День металлурга, 20 июля, в Челябинске на стадионе «Восход» выступила группа «Иванушки International». В финале концерта участники коллектива под фейерверк спели свою самую популярную песню — «Тополиный пух». «Челябинск, День металлургов, Иванушки! Стараются, людей полно. Во время исполнения песни „Тополиный пух“ прозвучал праздничный салют», — пишут присутствовавшие на концерте в социальных сетях. Группа «Иванушки International» исполнила самые знаменитые хиты. Также в День металлурга перед челябинцами выступила певица Юлианна Караулова. Концерт исполнительницы состоялся на стадионе «Мечел». Как сообщало URA.RU ранеее, праздник, посвященный Дню металлурга проходит в Магнитогорске с 19 по 21 июля. 20 июля перед жителями города выступила Елка и Полина Гагарина.