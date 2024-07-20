20 июля 2024

Врио главы ХМАО Кухарук проинспектирует Мегион в преддверии Дня города

© Служба новостей «URA.RU»
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По завершении работы в Нижневартовске Кухарук проинспектирует Мегион
По завершении работы в Нижневартовске Кухарук проинспектирует Мегион Фото:

Глава ХМАО Руслан Кухарук после работы в Нижневартовском районе отправится в Мегион. Об этом он рассказал в социальных сетях.

«22 июля, место встречи — Мегион. В преддверии Дня города обсудим развитие Мегиона и поселка Высокий», — написал Руслан Кухарук в своем telegram-канале.

Он вновь призвал жителей писать свои вопросы и жалобы в комментариях к его посту и попросил посоветовать, на какие учреждения и объекты строительства ему обратить внимание и посетить лично. Кухарук также отметил, что без участия местных жителей разговор о муниципалитете окажется неполным. 

Ранее URA.RU сообщало, что Кухарук прибыл с рабочим визитом на землю легендарных нефтяников ХМАО. В планах у нового главы региона встреча с местными чиновниками и депутатами, осмотр объектов благоустройства и общение с жителями. О подробностях его визита можно узнать из прямой-трансляции URA.RU.

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Глава ХМАО Руслан Кухарук после работы в Нижневартовском районе отправится в Мегион. Об этом он рассказал в социальных сетях. «22 июля, место встречи — Мегион. В преддверии Дня города обсудим развитие Мегиона и поселка Высокий», — написал Руслан Кухарук в своем telegram-канале. Он вновь призвал жителей писать свои вопросы и жалобы в комментариях к его посту и попросил посоветовать, на какие учреждения и объекты строительства ему обратить внимание и посетить лично. Кухарук также отметил, что без участия местных жителей разговор о муниципалитете окажется неполным.  Ранее URA.RU сообщало, что Кухарук прибыл с рабочим визитом на землю легендарных нефтяников ХМАО. В планах у нового главы региона встреча с местными чиновниками и депутатами, осмотр объектов благоустройства и общение с жителями. О подробностях его визита можно узнать из прямой-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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