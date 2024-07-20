Врио главы ХМАО Кухарук проинспектирует Мегион в преддверии Дня города

Глава ХМАО Руслан Кухарук после работы в Нижневартовском районе отправится в Мегион. Об этом он рассказал в социальных сетях.
«22 июля, место встречи — Мегион. В преддверии Дня города обсудим развитие Мегиона и поселка Высокий», — написал Руслан Кухарук в своем telegram-канале.
Он вновь призвал жителей писать свои вопросы и жалобы в комментариях к его посту и попросил посоветовать, на какие учреждения и объекты строительства ему обратить внимание и посетить лично. Кухарук также отметил, что без участия местных жителей разговор о муниципалитете окажется неполным.
Ранее URA.RU сообщало, что Кухарук прибыл с рабочим визитом на землю легендарных нефтяников ХМАО. В планах у нового главы региона встреча с местными чиновниками и депутатами, осмотр объектов благоустройства и общение с жителями. О подробностях его визита можно узнать из прямой-трансляции URA.RU.
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