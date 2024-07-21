На водителя Chevrolet за ДТП с машиной ДПС составлен протокол
На Серовском тракте между Невьянском и Екатеринбургом Chevrolet въехал в машину ДПС. Сотрудники ГАИ в этот момент оформляли другое ДТП.
«Водитель Chevrolet Niva превысил скорость и едва не врезался в автомобиль, который двигался спереди. Уходя от столкновения, внедорожник выехал на левую обочину и угодил прямо в патрульную Lada Vesta», — передает E1.ru.
В той аварии, которую они урегулировали, перевернулся автомобиль, вылетев с дороги. На человека за рулем внедорожника был составлен административный протокол по части первой 12.15 КоАП РФ.
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