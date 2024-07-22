В лесах Советского района ХМАО сняли режим ЧС

В ХМАО отменили режим ЧС в Советском районе
© Служба новостей «URA.RU»
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Отменить режим чрезвычайной ситуации в лесах района решил его глава Евгений Буренков
Отменить режим чрезвычайной ситуации в лесах района решил его глава Евгений Буренков Фото:

В лесах Совесткого района ХМАО власти отменили, введенный ранее режим ЧС. Об этом рассказал глава района Евгений Буренков.

«Поручил вынести на рассмотрение Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации Советского района предложение об отмене режима чрезвычайной ситуации. Решение об отмене принято», — рассказал Буренков в своем telegram-канале. 

Ранее URA.RU сообщало, что в лесах Советского района местные власти решили ввести режим чрезвычайной ситуации. В связи с этим местным жителям было запрещено посещать леса и зоны отдыха расположенные на территории лесного фонда. 

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В лесах Совесткого района ХМАО власти отменили, введенный ранее режим ЧС. Об этом рассказал глава района Евгений Буренков. «Поручил вынести на рассмотрение Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации Советского района предложение об отмене режима чрезвычайной ситуации. Решение об отмене принято», — рассказал Буренков в своем telegram-канале.  Ранее URA.RU сообщало, что в лесах Советского района местные власти решили ввести режим чрезвычайной ситуации. В связи с этим местным жителям было запрещено посещать леса и зоны отдыха расположенные на территории лесного фонда. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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