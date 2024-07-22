В лесах Советского района ХМАО сняли режим ЧС

В лесах Совесткого района ХМАО власти отменили, введенный ранее режим ЧС. Об этом рассказал глава района Евгений Буренков.
«Поручил вынести на рассмотрение Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации Советского района предложение об отмене режима чрезвычайной ситуации. Решение об отмене принято», — рассказал Буренков в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало, что в лесах Советского района местные власти решили ввести режим чрезвычайной ситуации. В связи с этим местным жителям было запрещено посещать леса и зоны отдыха расположенные на территории лесного фонда.
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