Челябинский госуниверситет будет бесплатно учить абитуриентов управлять дронами

Абитуриентов Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) бесплатно обучат работе с беспилотными летательными аппаратами. Как URA.RU 23 июля сообщили в вузе, возможность открылась для поступающих на специальности физического, математического факультетов, факультета экологии.
«В рамках программы дополнительного образования „Основы эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС)“ абитуриенты смогут ознакомиться с применением, конструкцией, настройкой и эксплуатацией дронов. Также у поступающих есть возможность приобрести навыки управления ими в различных условиях», — отметили в ЧелГУ.
По завершении курса выпускники получат сертификаты. Документы способны улучшить шансы при трудоустройстве.
Университет располагает необходимой материально-технической базой для дальнейшего обучения студентов. Экологи могут научиться использовать геоинформационные системы и БАС для мониторинга лесных хозяйств и водоемов. Физики займутся проектированием беспилотников, математики изучат создание машинного зрения и систем защиты для дронов.
Заинтересованные абитуриенты могут записаться на курс у секретарей приемной комиссии соответствующих факультетов. Последний день подачи документов на обучение по бюджетной форме — 25 июля.
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