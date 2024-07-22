22 июля 2024

Челябинский госуниверситет будет бесплатно учить абитуриентов управлять дронами

© Служба новостей «URA.RU»
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По окончанию курса студентам выдадут документы о его прохождении
По окончанию курса студентам выдадут документы о его прохождении Фото:

Абитуриентов Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) бесплатно обучат работе с беспилотными летательными аппаратами. Как URA.RU 23 июля сообщили в вузе, возможность открылась для поступающих на специальности физического, математического факультетов, факультета экологии.

«В рамках программы дополнительного образования „Основы эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС)“ абитуриенты смогут ознакомиться с применением, конструкцией, настройкой и эксплуатацией дронов. Также у поступающих есть возможность приобрести навыки управления ими в различных условиях», — отметили в ЧелГУ.

По завершении курса выпускники получат сертификаты. Документы способны улучшить шансы при трудоустройстве.

Университет располагает необходимой материально-технической базой для дальнейшего обучения студентов. Экологи могут научиться использовать геоинформационные системы и БАС для мониторинга лесных хозяйств и водоемов. Физики займутся проектированием беспилотников, математики изучат создание машинного зрения и систем защиты для дронов.

Заинтересованные абитуриенты могут записаться на курс у секретарей приемной комиссии соответствующих факультетов. Последний день подачи документов на обучение по бюджетной форме — 25 июля.

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Абитуриентов Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) бесплатно обучат работе с беспилотными летательными аппаратами. Как URA.RU 23 июля сообщили в вузе, возможность открылась для поступающих на специальности физического, математического факультетов, факультета экологии. «В рамках программы дополнительного образования „Основы эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС)“ абитуриенты смогут ознакомиться с применением, конструкцией, настройкой и эксплуатацией дронов. Также у поступающих есть возможность приобрести навыки управления ими в различных условиях», — отметили в ЧелГУ. По завершении курса выпускники получат сертификаты. Документы способны улучшить шансы при трудоустройстве. Университет располагает необходимой материально-технической базой для дальнейшего обучения студентов. Экологи могут научиться использовать геоинформационные системы и БАС для мониторинга лесных хозяйств и водоемов. Физики займутся проектированием беспилотников, математики изучат создание машинного зрения и систем защиты для дронов. Заинтересованные абитуриенты могут записаться на курс у секретарей приемной комиссии соответствующих факультетов. Последний день подачи документов на обучение по бюджетной форме — 25 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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