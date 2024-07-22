22 июля 2024

Житель ХМАО попался на уловку мошенников при покупке мотоцикла на аукционе

© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники обманули жителя ХМАО при попытке купить мотоцикл на торгах
Мошенники обманули жителя ХМАО при попытке купить мотоцикл на торгах Фото:

Житель Пыть-Яха (ХМАО) потерял 135 тысяч рублей при покупке мотоцикла на онлайн-аукционе. Оплатив дорогостоящий набор услуг до получения товара, покупатель заподозрил обман и решил отказаться от приобретения транспорта, но перечисленные деньги ему не вернули.

«В июне текущего года мужчина принял участие в аукционе, устроенном одним из магазинов по продаже мототехники. Он оплатил налоги, таможенные сборы, доставку и понял, что схема выкачивания денег никогда не закончится, попросил представителей торгов отменить покупку и вернуть все потраченные средства за товар, но не получил свои деньги обратно и обратился в полицию», — сообщила полиция ХМАО на официальном сайте. Всего житель Пыть-Яха перечислил аферистам 135 тысяч рублей.

Покупатель понял, что его обманывают, когда оператор магазина потребовала оплатить взнос за резину и угрожала отменой сделки. За отказ от товара мошенники потребовали неустойку. Полиция завела уголовное дело по факту мошенничества. Силовики устанавливают лиц, которые причастны к совершению преступления.

 Ранее URA.RU писало, что вахтовик, работающий в Пыть-Яхе (ХМАО), стал жертвой мошенников. Он перевел лже-брокерам более 1,5 миллиона рублей.

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Житель Пыть-Яха (ХМАО) потерял 135 тысяч рублей при покупке мотоцикла на онлайн-аукционе. Оплатив дорогостоящий набор услуг до получения товара, покупатель заподозрил обман и решил отказаться от приобретения транспорта, но перечисленные деньги ему не вернули. «В июне текущего года мужчина принял участие в аукционе, устроенном одним из магазинов по продаже мототехники. Он оплатил налоги, таможенные сборы, доставку и понял, что схема выкачивания денег никогда не закончится, попросил представителей торгов отменить покупку и вернуть все потраченные средства за товар, но не получил свои деньги обратно и обратился в полицию», — сообщила полиция ХМАО на официальном сайте. Всего житель Пыть-Яха перечислил аферистам 135 тысяч рублей. Покупатель понял, что его обманывают, когда оператор магазина потребовала оплатить взнос за резину и угрожала отменой сделки. За отказ от товара мошенники потребовали неустойку. Полиция завела уголовное дело по факту мошенничества. Силовики устанавливают лиц, которые причастны к совершению преступления.  Ранее URA.RU писало, что вахтовик, работающий в Пыть-Яхе (ХМАО), стал жертвой мошенников. Он перевел лже-брокерам более 1,5 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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