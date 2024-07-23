Ряды кандидатов в гордуму Челябинска редеют

На четырех человек сократилось количество кандидатов в депутаты гордумы Челябинска. Информация об этом появилась 23 июля на портале облизбиркома.
«Отказ в регистрации в качестве кандидата получили представители „Партии пенсионеров“ Дмитрий Мезенцев по округу № 25, Дмитрий Попов по округу № 5 и Алексей Фролов по округу № 20. Также в регистрации отказано самовыдвиженцу Никите Петрову по округу № 10», — сообщается на портале.
Ранее статус выдвинутого кандидата утратил самовыдвиженец Александр Пономарев (округ № 25) и представитель ЛДПР Александр Мицуков (округ № 20). Таким образом, из 183 кандидатов по одномандатным округам осталось 177. Также ожидается, что статус кандидатов потеряют двойники депутатов Владимира Корнева, Ильи Исайчука и Александра Кондратьева, выдвинувшиеся по их округам и имеющих такую же фамилию, а в случае с Исайчуком еще и имя и отчество.
Выборы в городскую думу Челябинска состоятся 7 и 8 сентября. Будет разыграно 37 мандатов — 25 по одномандатным округам и 12 по партийным спискам.
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