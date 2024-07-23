Челябинцы пожаловались на оставленного в закрытой машине младенца

Жители Челябинска пожаловались на оставленного в закрытой машине младенца. По словам очевидцев, грудной ребенок провел один в автомобиле более часа.
«Младенца заперли в машине. Целый час не было взрослых. Кое как нашелся хозяин автомобиля», — пишет сайт «Челябинск сегодня» со ссылкой на очевидцев.
Инцидент произошел на улице Кожзаводская у дома №4. Номера родителей ребенка неравнодушные жители сняли на видео и передали в полицию.
В полиции Челябинска заявили, что начали проверку указанной информации. Сотрудники просят свидетелей обратиться в полицию по телефону 02/102».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!