Челябинцы пожаловались на оставленного в закрытой машине младенца

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По словам очевидцев, ребенок был заперт один больше часа
По словам очевидцев, ребенок был заперт один больше часа Фото:

Жители Челябинска пожаловались на оставленного в закрытой машине младенца. По словам очевидцев, грудной ребенок провел один в автомобиле более часа. 

«Младенца заперли в машине. Целый час не было взрослых. Кое как нашелся хозяин автомобиля», — пишет сайт «Челябинск сегодня» со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел на улице Кожзаводская у дома №4. Номера родителей ребенка неравнодушные жители сняли на видео и передали в полицию.

В полиции Челябинска заявили, что начали проверку указанной информации. Сотрудники просят свидетелей обратиться в полицию по телефону 02/102».

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Жители Челябинска пожаловались на оставленного в закрытой машине младенца. По словам очевидцев, грудной ребенок провел один в автомобиле более часа.  «Младенца заперли в машине. Целый час не было взрослых. Кое как нашелся хозяин автомобиля», — пишет сайт «Челябинск сегодня» со ссылкой на очевидцев. Инцидент произошел на улице Кожзаводская у дома №4. Номера родителей ребенка неравнодушные жители сняли на видео и передали в полицию. В полиции Челябинска заявили, что начали проверку указанной информации. Сотрудники просят свидетелей обратиться в полицию по телефону 02/102».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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