Челябинское минцифры предлагает айтишникам получить отсрочку от осеннего призыва

«Стартовал прием заявлений на ИТ-отсрочку от срочной службы. ИТ-специалисты могут подать заявления на отсрочку от срочной службы в армии в осенний призыв с помощью портала Госуслуг», — сообщило минцифры Челябинской области в своем telegram-канале 24 июля.
В списки включаются граждане России мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, работающие по трудовому договору в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва. Требования к стажу не относятся к тем, кто устроился на работу в течение года после окончания вуза. При этом компания должна быть аккредитована до 11 августа 2024 года.
Прием заявок завершится 6 августа. До 31 августа Минцифры передаст информацию в Минобороны. Решение по отсрочке будет принято комиссией в период проведения осенней призывной кампании — с 1 октября по 31 декабря.
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