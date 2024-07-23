23 июля 2024

Челябинское минцифры предлагает айтишникам получить отсрочку от осеннего призыва

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
IT-специалисты имеют возможность получить отсрочку от службы в армии
IT-специалисты имеют возможность получить отсрочку от службы в армии Фото:

«Стартовал прием заявлений на ИТ-отсрочку от срочной службы. ИТ-специалисты могут подать заявления на отсрочку от срочной службы в армии в осенний призыв с помощью портала Госуслуг», — сообщило минцифры Челябинской области в своем telegram-канале 24 июля.

В списки включаются граждане России мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, работающие по трудовому договору в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва. Требования к стажу не относятся к тем, кто устроился на работу в течение года после окончания вуза. При этом компания должна быть аккредитована до 11 августа 2024 года.

Прием заявок завершится 6 августа. До 31 августа Минцифры передаст информацию в Минобороны. Решение по отсрочке будет принято комиссией в период проведения осенней призывной кампании — с 1 октября по 31 декабря.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
«Стартовал прием заявлений на ИТ-отсрочку от срочной службы. ИТ-специалисты могут подать заявления на отсрочку от срочной службы в армии в осенний призыв с помощью портала Госуслуг», — сообщило минцифры Челябинской области в своем telegram-канале 24 июля. В списки включаются граждане России мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, работающие по трудовому договору в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва. Требования к стажу не относятся к тем, кто устроился на работу в течение года после окончания вуза. При этом компания должна быть аккредитована до 11 августа 2024 года. Прием заявок завершится 6 августа. До 31 августа Минцифры передаст информацию в Минобороны. Решение по отсрочке будет принято комиссией в период проведения осенней призывной кампании — с 1 октября по 31 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...