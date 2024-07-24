IS: финны пришли в ужас от «враждебного послания» Москвы

IS: Москва отправила финнам «враждебное послание» мотофестивалем в Выборге
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Россия организовала мотофестиваль у восточной границы Финляндии, который, по мнению наблюдателей, является частью враждебной кампании против этой страны Фото:

В минувшие выходные в Выборге прошел патриотический мотофестиваль «Балтик Ралли», посвященный 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В Хельсинки фестиваль назвали враждебной кампанией и частью «воздействия» на граждан Финляндии, написали в финском издании IS.

«На первый взгляд невинный, мотоциклетный фестиваль, тем не менее, служит „агрессивным целям“ России», — написали в IS. Авторы считают, что якобы Россия специально решила провести мероприятие рядом с финской границей.

Цель мотофестиваля в этом году — поддержка российских военных. 10% от выручки пойдут в Минобороны РФ. Также у мероприятия есть и вторая тема — 80-летие освобождения Выборга от фашистской оккупации.

Ранее Финляндия рекомендовала россиянам не появляться рядом с закрытой границей. Тем не менее финским участникам «Балтик Ралли» заранее было сообщено, что с российской стороны их будут встречать с уважением. В издании это также назвали «враждебным воздействием РФ».

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В минувшие выходные в Выборге прошел патриотический мотофестиваль «Балтик Ралли», посвященный 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В Хельсинки фестиваль назвали враждебной кампанией и частью «воздействия» на граждан Финляндии, написали в финском издании IS. «На первый взгляд невинный, мотоциклетный фестиваль, тем не менее, служит „агрессивным целям“ России», — написали в IS. Авторы считают, что якобы Россия специально решила провести мероприятие рядом с финской границей. Цель мотофестиваля в этом году — поддержка российских военных. 10% от выручки пойдут в Минобороны РФ. Также у мероприятия есть и вторая тема — 80-летие освобождения Выборга от фашистской оккупации. Ранее Финляндия рекомендовала россиянам не появляться рядом с закрытой границей. Тем не менее финским участникам «Балтик Ралли» заранее было сообщено, что с российской стороны их будут встречать с уважением. В издании это также назвали «враждебным воздействием РФ».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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