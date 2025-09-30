Россия вошла в тройку лучших стран в области интернета

Россия заняла второе место среди крупнейших экономик мира по доступности домашнего интернета по цене. Об этом известно из данных Росстата и международных статистических исследований.
«Самый дешевый интернет оказался в Индии, в месяц он обходится в 7,7 доллара, Россия расположилась на втором месте: по данным Росстата абонентская плата за доступ к интернету в месяц обходится в 693 рубля или 8,7 доллара.», — отмечается в исследовании РИА Новости. На третьем месте оказалась Румыния с показателем 9,8 доллара.
По данным агентства, самые высокие тарифы на домашний интернет зафиксированы в США (72,1 доллара), Канаде (61,7) и Люксембурге (59,1). При этом аналитики подсчитали, какую долю доходов граждан составляет оплата услуг доступа в сеть. В Бразилии, Мексике и Аргентине эта доля максимальна и достигает 4,1%, 3,8% и 3,65% соответственно. В России же интернет обходится жителям в среднем в 0,67% от дохода — это один из самых низких показателей в мире. Схожая ситуация наблюдается в Румынии (0,9%) и Южной Корее (0,97%).
Ранее в России обсуждались инициативы по ограничению доступа к интернету из-за опасений по поводу его влияния на психическое здоровье и финансовое состояние граждан. В некоторых регионах уже вводились временные ограничения на мобильный интернет по соображениям безопасности и при проведении массовых мероприятий, при этом для пользователей сохранялся доступ к жизненно важным сервисам через перечень «белых» сайтов.
