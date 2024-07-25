Подполье: на Украине поражен железнодорожный состав с военной техникой

Ударом поражена гусенинчная техника ВСУ, сообщил Лебедев
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Нанасен удар по району Ж/Д станции в городе Смела на Украине. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев. По его данным, удалось поразить состав с военной техникой ВСУ.
«Прилетело в железнодорожный состав с военной техникой [в Смеле]», — рассказал Лебедев. Его слова приводит РИА Новости. Координатор подполья, ссылаясь на слова местных жителей, сообщил о поражении гусенинчной техники.
В конце июня Минобороны РФ сообщило о нанесении удара по месту разгрузки железнодорожного эшелона с военной техникой ВСУ. Удар был выполнен «Искандером».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.