Армия и оружие Подполье: на Украине поражен железнодорожный состав с военной техникой 25 июля 2024 в 10:16 Размер текста - 17 + Ударом поражена гусенинчная техника ВСУ, сообщил Лебедев Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Нанасен удар по району Ж/Д станции в городе Смела на Украине. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев. По его данным, удалось поразить состав с военной техникой ВСУ. «Прилетело в железнодорожный состав с военной техникой [в Смеле]», — рассказал Лебедев. Его слова приводит РИА Новости. Координатор подполья, ссылаясь на слова местных жителей, сообщил о поражении гусенинчной техники. В конце июня Минобороны РФ сообщило о нанесении удара по месту разгрузки железнодорожного эшелона с военной техникой ВСУ. Удар был выполнен «Искандером». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Нанасен удар по району Ж/Д станции в городе Смела на Украине. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев. По его данным, удалось поразить состав с военной техникой ВСУ. «Прилетело в железнодорожный состав с военной техникой [в Смеле]», — рассказал Лебедев. Его слова приводит РИА Новости. Координатор подполья, ссылаясь на слова местных жителей, сообщил о поражении гусенинчной техники. В конце июня Минобороны РФ сообщило о нанесении удара по месту разгрузки железнодорожного эшелона с военной техникой ВСУ. Удар был выполнен «Искандером». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям