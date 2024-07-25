Подполье: на Украине поражен железнодорожный состав с военной техникой

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Ударом поражена гусенинчная техника ВСУ, сообщил Лебедев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Нанасен удар по району Ж/Д станции в городе Смела на Украине. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев. По его данным, удалось поразить состав с военной техникой ВСУ.

«Прилетело в железнодорожный состав с военной техникой [в Смеле]», — рассказал Лебедев. Его слова приводит РИА Новости. Координатор подполья, ссылаясь на слова местных жителей, сообщил о поражении гусенинчной техники.

В конце июня Минобороны РФ сообщило о нанесении удара по месту разгрузки железнодорожного эшелона с военной техникой ВСУ. Удар был выполнен «Искандером».

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Нанасен удар по району Ж/Д станции в городе Смела на Украине. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев. По его данным, удалось поразить состав с военной техникой ВСУ. «Прилетело в железнодорожный состав с военной техникой [в Смеле]», — рассказал Лебедев. Его слова приводит РИА Новости. Координатор подполья, ссылаясь на слова местных жителей, сообщил о поражении гусенинчной техники. В конце июня Минобороны РФ сообщило о нанесении удара по месту разгрузки железнодорожного эшелона с военной техникой ВСУ. Удар был выполнен «Искандером».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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