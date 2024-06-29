29 июня 2024

ВС РФ уничтожили оружие ВСУ с помощью удара «Искандер-М»

© Служба новостей «URA.RU»
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Удар из "Искандера" уничтожил оружие ВСУ
Удар из "Искандера" уничтожил оружие ВСУ Фото:

Министерство обороны России сообщило о нанесении удара по месту разгрузки железнодорожного эшелона с военной техникой Вооруженных сил Украины. Удар был выполнен высокоточным комплексом «Искандер-М».

«Расчет „Искандер-М“ нанес удар по месту разгрузки ж/д эшелона с вооружением и военной техникой ВСУ. В районе Украинки в Запорожской области», — передает сообщение Минобороны в своем telegram-канале.

В результате удара «Искандер-М» были уничтожены личный состав, бронетранспортеры М-113 и зенитно-ракетный комплекс «Бук М1». Ранее в подконтрольной ВСУ части области прогремели взрывы. Власти Украины подтвердили повреждение инфраструктуры, передает телеканал 360.

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Министерство обороны России сообщило о нанесении удара по месту разгрузки железнодорожного эшелона с военной техникой Вооруженных сил Украины. Удар был выполнен высокоточным комплексом «Искандер-М». «Расчет „Искандер-М“ нанес удар по месту разгрузки ж/д эшелона с вооружением и военной техникой ВСУ. В районе Украинки в Запорожской области», — передает сообщение Минобороны в своем telegram-канале. В результате удара «Искандер-М» были уничтожены личный состав, бронетранспортеры М-113 и зенитно-ракетный комплекс «Бук М1». Ранее в подконтрольной ВСУ части области прогремели взрывы. Власти Украины подтвердили повреждение инфраструктуры, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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