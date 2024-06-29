ВС РФ уничтожили оружие ВСУ с помощью удара «Искандер-М»

Министерство обороны России сообщило о нанесении удара по месту разгрузки железнодорожного эшелона с военной техникой Вооруженных сил Украины. Удар был выполнен высокоточным комплексом «Искандер-М».
«Расчет „Искандер-М“ нанес удар по месту разгрузки ж/д эшелона с вооружением и военной техникой ВСУ. В районе Украинки в Запорожской области», — передает сообщение Минобороны в своем telegram-канале.
В результате удара «Искандер-М» были уничтожены личный состав, бронетранспортеры М-113 и зенитно-ракетный комплекс «Бук М1». Ранее в подконтрольной ВСУ части области прогремели взрывы. Власти Украины подтвердили повреждение инфраструктуры, передает телеканал 360.
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