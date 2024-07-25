Meta* получит многомиллиардный штраф от ЕС

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Американскую компанию ждет многомиллиардный штраф в Евросоюзе
Американскую компанию ждет многомиллиардный штраф в Евросоюзе Фото:

Американская корпорация Meta (признана в России экстремистской и запрещенной) получит многомиллиардный штраф из-за нарушения антимонопольного законодательства Евросоюза. Об этом сообщили источники.

«Meta через несколько недель получит первый антимонопольный штраф от ЕС за связь сервиса рекламных объявлений Marketplace с социальной сетью Facebook*(Facebook* и Instagram* запрещены в РФ, принадлежат корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной), — передает Reuters со ссылкой на источники. Сумма штрафа может составить 10% от выручки компании за 2023 год.

Размер штрафа может достигнуть суммы свыше 14 млрд долларов США. Уточняется, что решение в ЕС собираются вынести осенью.

Ранее Meta разрешила в свои соцсетях призывать к насилию в отношении российских военных. В Роскомнадзоре обвинили компанию в геноциде по отношению к населению России. Генпрокуратура РФ потребовала признать деятельность американской компании экстремистской. Роскомнадзор заблокировал Facebook и Instagram на территории России.

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Американская корпорация Meta (признана в России экстремистской и запрещенной) получит многомиллиардный штраф из-за нарушения антимонопольного законодательства Евросоюза. Об этом сообщили источники. «Meta через несколько недель получит первый антимонопольный штраф от ЕС за связь сервиса рекламных объявлений Marketplace с социальной сетью Facebook*(Facebook* и Instagram* запрещены в РФ, принадлежат корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной), — передает Reuters со ссылкой на источники. Сумма штрафа может составить 10% от выручки компании за 2023 год. Размер штрафа может достигнуть суммы свыше 14 млрд долларов США. Уточняется, что решение в ЕС собираются вынести осенью. Ранее Meta разрешила в свои соцсетях призывать к насилию в отношении российских военных. В Роскомнадзоре обвинили компанию в геноциде по отношению к населению России. Генпрокуратура РФ потребовала признать деятельность американской компании экстремистской. Роскомнадзор заблокировал Facebook и Instagram на территории России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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