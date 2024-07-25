Meta* получит многомиллиардный штраф от ЕС

Американская корпорация Meta (признана в России экстремистской и запрещенной) получит многомиллиардный штраф из-за нарушения антимонопольного законодательства Евросоюза. Об этом сообщили источники.
«Meta через несколько недель получит первый антимонопольный штраф от ЕС за связь сервиса рекламных объявлений Marketplace с социальной сетью Facebook*(Facebook* и Instagram* запрещены в РФ, принадлежат корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной), — передает Reuters со ссылкой на источники. Сумма штрафа может составить 10% от выручки компании за 2023 год.
Размер штрафа может достигнуть суммы свыше 14 млрд долларов США. Уточняется, что решение в ЕС собираются вынести осенью.
Ранее Meta разрешила в свои соцсетях призывать к насилию в отношении российских военных. В Роскомнадзоре обвинили компанию в геноциде по отношению к населению России. Генпрокуратура РФ потребовала признать деятельность американской компании экстремистской. Роскомнадзор заблокировал Facebook и Instagram на территории России.
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