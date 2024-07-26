В результате столкновения с трамваем пострадали пассажиры легковушки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске утром 26 июля под мостом на Копейском шоссе автомобиль Nissan Teana не смог разъехаться с трамваем. В результате легковушку зажало между общественным транспортом и опорой моста. В пресс-службе ГАИ города URA.RU сообщили, что не обошлось без пострадавших.

«Водитель автомобиля Nissan Teana, и водитель трамвая совершили между собой столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили два пассажира автомобиля Nissan Fuga», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города.

В госавтоинспекции обратились к участникам дорожного движения с просьбой соблюдать ПДД, не превышать скоростной режим и соблюдать дистанцию. Во время движения также не стоит отвлекаться на гаджеты.

Автомобиль получил механические повреждения Фото: пресс-служба ООО «ЧелябГЭТ» https://t.me/chelget_events/2713