В Челябинске утром 26 июля под мостом на Копейском шоссе автомобиль Nissan Teana не смог разъехаться с трамваем. В результате легковушку зажало между общественным транспортом и опорой моста. В пресс-службе ГАИ города URA.RU сообщили, что не обошлось без пострадавших.
«Водитель автомобиля Nissan Teana, и водитель трамвая совершили между собой столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили два пассажира автомобиля Nissan Fuga», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города.
В госавтоинспекции обратились к участникам дорожного движения с просьбой соблюдать ПДД, не превышать скоростной режим и соблюдать дистанцию. Во время движения также не стоит отвлекаться на гаджеты.
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