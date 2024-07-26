В Челябинске под мостом автомобиль не смог разъехаться с трамваем. Фото

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Презентация музыкального трамвая и джаз-ансамбль "Уральский диксиленд". Челябинск, трамвайное депо №1, челябинские трамваи
В результате столкновения с трамваем пострадали пассажиры легковушки Фото:

В Челябинске утром 26 июля под мостом на Копейском шоссе автомобиль Nissan Teana не смог разъехаться с трамваем. В результате легковушку зажало между общественным транспортом и опорой моста. В пресс-службе ГАИ города URA.RU сообщили, что не обошлось без пострадавших.

«Водитель автомобиля Nissan Teana, и водитель трамвая совершили между собой столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили два пассажира автомобиля Nissan Fuga», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города.

В госавтоинспекции обратились к участникам дорожного движения с просьбой соблюдать ПДД, не превышать скоростной режим и соблюдать дистанцию. Во время движения также не стоит отвлекаться на гаджеты.

Автомобиль получил механические повреждения
Автомобиль получил механические повреждения
Фото:

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В Челябинске утром 26 июля под мостом на Копейском шоссе автомобиль Nissan Teana не смог разъехаться с трамваем. В результате легковушку зажало между общественным транспортом и опорой моста. В пресс-службе ГАИ города URA.RU сообщили, что не обошлось без пострадавших. «Водитель автомобиля Nissan Teana, и водитель трамвая совершили между собой столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили два пассажира автомобиля Nissan Fuga», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города. В госавтоинспекции обратились к участникам дорожного движения с просьбой соблюдать ПДД, не превышать скоростной режим и соблюдать дистанцию. Во время движения также не стоит отвлекаться на гаджеты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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