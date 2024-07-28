28 июля 2024
27 июля 2024

Глава Сургута назначил советником бывшего медиаменеджера

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Бывший медиаменеджер Андрей Стеценко назначен советником главы Сургута
Бывший медиаменеджер Андрей Стеценко назначен советником главы Сургута Фото:

Бывший медиаменеджер Андрей Стеценко назначен на должность советника мэра Сургута (ХМАО). Об этом сообщает официальный сайт администрации.

«К работе в качестве советника главы Сургута приступил Андрей Стеценко», — сообщается на сайте мэрии. Стеценко — уроженец Сургута, в 2001 году работал в городской типографии, а затем занимал должность начальника газетного цеха и исполнительного директора строительной компании.

В 2014 году Андрей Стеценко получил специальность инженера в Курганском госуниверситете. В 2018 окончил Шадринский педагогический госуниверситет по направлению «Менеджмент организации. Государственное и муниципальное управление». С 2021 по 2022 год был врио директора издательского дома «Новости Югры». Прошел переподготовку в сфере менеджмента в РАНХиГС при президенте РФ. На посту советника мэра Стеценко будет курировать общие вопросы.

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Бывший медиаменеджер Андрей Стеценко назначен на должность советника мэра Сургута (ХМАО). Об этом сообщает официальный сайт администрации. «К работе в качестве советника главы Сургута приступил Андрей Стеценко», — сообщается на сайте мэрии. Стеценко — уроженец Сургута, в 2001 году работал в городской типографии, а затем занимал должность начальника газетного цеха и исполнительного директора строительной компании. В 2014 году Андрей Стеценко получил специальность инженера в Курганском госуниверситете. В 2018 окончил Шадринский педагогический госуниверситет по направлению «Менеджмент организации. Государственное и муниципальное управление». С 2021 по 2022 год был врио директора издательского дома «Новости Югры». Прошел переподготовку в сфере менеджмента в РАНХиГС при президенте РФ. На посту советника мэра Стеценко будет курировать общие вопросы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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