29 июля 2024

После жалоб на качество питания бойцов челябинского поставщика проверят

© Служба новостей «URA.RU»
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Военнослужащие пожаловались на качество питания в столовой
Военнослужащие пожаловались на качество питания в столовой Фото:

После поступивших жалоб на качество питания бойцов воинской части в Челябинской области поставляемую продукцию проверят. Как 30 июля URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, отобраны пробы молока, сыра, масла и колбасы.

«После получения жалобы на качество продуктов питания, поставляемых в военную часть, приняли участие в совместной проверке склада челябинского предприятия. Компания реализует пищевую продукцию на территории одного военного городка в регионе», - пояснили URA.RU в Россельхознадзоре.

В ходе проверки, кроме указанных, взяли пробы также рыбных полуфабрикатов, мясных котлет, яиц, пельменей, сосисок, сметаны и мороженой рыбы минтай. Продукция для проверки была произведена как в Челябинской области, так и в других регионах России.

Отобранные пробы были отправили в челябинский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» для проведения лабораторных исследований. В случае обнаружения нарушений стандартов качества или фактов фальсификации продукции будут приняты соответствующие меры в отношении поставщика и производителей.

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После поступивших жалоб на качество питания бойцов воинской части в Челябинской области поставляемую продукцию проверят. Как 30 июля URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, отобраны пробы молока, сыра, масла и колбасы. «После получения жалобы на качество продуктов питания, поставляемых в военную часть, приняли участие в совместной проверке склада челябинского предприятия. Компания реализует пищевую продукцию на территории одного военного городка в регионе», - пояснили URA.RU в Россельхознадзоре. В ходе проверки, кроме указанных, взяли пробы также рыбных полуфабрикатов, мясных котлет, яиц, пельменей, сосисок, сметаны и мороженой рыбы минтай. Продукция для проверки была произведена как в Челябинской области, так и в других регионах России. Отобранные пробы были отправили в челябинский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» для проведения лабораторных исследований. В случае обнаружения нарушений стандартов качества или фактов фальсификации продукции будут приняты соответствующие меры в отношении поставщика и производителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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