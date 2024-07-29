После жалоб на качество питания бойцов челябинского поставщика проверят

После поступивших жалоб на качество питания бойцов воинской части в Челябинской области поставляемую продукцию проверят. Как 30 июля URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, отобраны пробы молока, сыра, масла и колбасы.
«После получения жалобы на качество продуктов питания, поставляемых в военную часть, приняли участие в совместной проверке склада челябинского предприятия. Компания реализует пищевую продукцию на территории одного военного городка в регионе», - пояснили URA.RU в Россельхознадзоре.
В ходе проверки, кроме указанных, взяли пробы также рыбных полуфабрикатов, мясных котлет, яиц, пельменей, сосисок, сметаны и мороженой рыбы минтай. Продукция для проверки была произведена как в Челябинской области, так и в других регионах России.
Отобранные пробы были отправили в челябинский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» для проведения лабораторных исследований. В случае обнаружения нарушений стандартов качества или фактов фальсификации продукции будут приняты соответствующие меры в отношении поставщика и производителей.
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