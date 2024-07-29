В Миассе власти спасли село Смородинку от наводнения

30 июля 2024 в 10:22 Размер текста - 17 +

Власти отсыпали берег реки щебнем, чтобы не допустить разлива воды Фото: Кондрат Александров © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни В Миассе Челябинской области власти отстояли село Смородинку, которое оказалось под угрозой затопления разливающейся рекой Миасс. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Миасса. В целом ситуация в округе стабилизирована. «В Смородинке произошел небольшой перелив реки Миасс через дорожное полотно моста по улице Центральной. Проведена отсыпка прибрежной территории. В течение дня велась работа по отсыпке объездной дороги из Смородинки до трассы М-5 протяженностью четыре километра», — уточнили в пресс-службе мэрии Миасса. Власти добавили, что сейчас подтопления домов или угрозы жизни населения в Смородинке нет. По данным мэрии Миасса, после обильных осадков под угрозой подтопления оказались улицы Бакулина, район улиц Долинная, Торфянская, Уралова, Нижнезаречная, поселки Наилы, Михеевка, Тыелга, село Смородинка и другие прибрежные районы. Экстренные службы провели эвакуацию, ряд жителей поместили в пункты временного размещения, около 50 человек уехали к родным На двух улицах, Долинная и Торфянская, введен режим ЧС. «На озере Ильменском (в районе улицы Бакулина) был небольшой выход воды на дорожное полотно. Во избежание подтопления дороги и близлежащих домов силами администрации и неравнодушных предпринимателей проведены работы по отсыпке дорожного полотна», — отметили в пресс-службе мэрии. По данным властей, сейчас уровень воды в Поликарповском пруду уменьшается, а на Городском пруду и Иремельском водохранилище стабилен. И.о. главы округа Олег Буданов утром лично побывал на этих водоемах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Миассе Челябинской области власти отстояли село Смородинку, которое оказалось под угрозой затопления разливающейся рекой Миасс. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Миасса. В целом ситуация в округе стабилизирована. «В Смородинке произошел небольшой перелив реки Миасс через дорожное полотно моста по улице Центральной. Проведена отсыпка прибрежной территории. В течение дня велась работа по отсыпке объездной дороги из Смородинки до трассы М-5 протяженностью четыре километра», — уточнили в пресс-службе мэрии Миасса. Власти добавили, что сейчас подтопления домов или угрозы жизни населения в Смородинке нет. По данным мэрии Миасса, после обильных осадков под угрозой подтопления оказались улицы Бакулина, район улиц Долинная, Торфянская, Уралова, Нижнезаречная, поселки Наилы, Михеевка, Тыелга, село Смородинка и другие прибрежные районы. Экстренные службы провели эвакуацию, ряд жителей поместили в пункты временного размещения, около 50 человек уехали к родным На двух улицах, Долинная и Торфянская, введен режим ЧС. «На озере Ильменском (в районе улицы Бакулина) был небольшой выход воды на дорожное полотно. Во избежание подтопления дороги и близлежащих домов силами администрации и неравнодушных предпринимателей проведены работы по отсыпке дорожного полотна», — отметили в пресс-службе мэрии. По данным властей, сейчас уровень воды в Поликарповском пруду уменьшается, а на Городском пруду и Иремельском водохранилище стабилен. И.о. главы округа Олег Буданов утром лично побывал на этих водоемах.