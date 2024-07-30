Челябинских водителей ГАИ просит воздержаться от дальних поездок из-за ливней

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В регионе в ближайшие сутки в отдельных районах прогнозируются дожди и ливни
В регионе в ближайшие сутки в отдельных районах прогнозируются дожди и ливни Фото:

В Челябинской области в ближайшие сутки в отдельных районах прогнозируется ухудшение погодных условий, дожди, ливни и грозы. Водителям при движении во время дождя рекомендуется двигаться осторожнее, включив дополнительные внешние световые приборы на автомобиле, сообщили в пресс-службе ГАИ.

«При проезде луж следует помнить об опасном эффекте аквапланирования, когда транспортное средство становится неуправляемым. Чтобы его избежать, нужно плавно снизить скорость и не делать резких маневров. Госавтоинспекция разъясняет автомобилистам, что „дрифт“ на дорогах общего пользования недопустим», — сообщил в ведомстве.

В Госавтоинспекции призывают при движении на автомобиле учитывать погодные и дорожные условия. В случае сильного дождя обязательно включать противотуманные фары, если они есть на автомобиле.

При этом лучше всего остановиться на безопасном участке и переждать ливень, также не стоит парковать свои автомобили в низинах. Также в ведомстве автомобилистам рекомендуют воздержаться от поездок на дальние расстояния.

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В Челябинской области в ближайшие сутки в отдельных районах прогнозируется ухудшение погодных условий, дожди, ливни и грозы. Водителям при движении во время дождя рекомендуется двигаться осторожнее, включив дополнительные внешние световые приборы на автомобиле, сообщили в пресс-службе ГАИ. «При проезде луж следует помнить об опасном эффекте аквапланирования, когда транспортное средство становится неуправляемым. Чтобы его избежать, нужно плавно снизить скорость и не делать резких маневров. Госавтоинспекция разъясняет автомобилистам, что „дрифт“ на дорогах общего пользования недопустим», — сообщил в ведомстве. В Госавтоинспекции призывают при движении на автомобиле учитывать погодные и дорожные условия. В случае сильного дождя обязательно включать противотуманные фары, если они есть на автомобиле. При этом лучше всего остановиться на безопасном участке и переждать ливень, также не стоит парковать свои автомобили в низинах. Также в ведомстве автомобилистам рекомендуют воздержаться от поездок на дальние расстояния.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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