Челябинских водителей ГАИ просит воздержаться от дальних поездок из-за ливней

В Челябинской области в ближайшие сутки в отдельных районах прогнозируется ухудшение погодных условий, дожди, ливни и грозы. Водителям при движении во время дождя рекомендуется двигаться осторожнее, включив дополнительные внешние световые приборы на автомобиле, сообщили в пресс-службе ГАИ.
«При проезде луж следует помнить об опасном эффекте аквапланирования, когда транспортное средство становится неуправляемым. Чтобы его избежать, нужно плавно снизить скорость и не делать резких маневров. Госавтоинспекция разъясняет автомобилистам, что „дрифт“ на дорогах общего пользования недопустим», — сообщил в ведомстве.
В Госавтоинспекции призывают при движении на автомобиле учитывать погодные и дорожные условия. В случае сильного дождя обязательно включать противотуманные фары, если они есть на автомобиле.
При этом лучше всего остановиться на безопасном участке и переждать ливень, также не стоит парковать свои автомобили в низинах. Также в ведомстве автомобилистам рекомендуют воздержаться от поездок на дальние расстояния.
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