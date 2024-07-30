В Челябинской области охотникам разрешили добыть тысячу лосей

В Челябинской области утвердили квоты на добычу диких животных до 2025 года

31 июля 2024 в 03:09 Размер текста - 17 +

Охотникам, согласно постановлению, разрешено добыть пять видов животных Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области утвердили новые квоты на добычу диких животных. В частности, охотникам будет разрешено добыть 1005 лосей. Согласно постановлению губернатора региона, размещенному на портале официального опубликования правовых актов, лимиты будут действовать с 1 августа 2024 года по 1 августа 2025 года. «Так, в частности, за этот период можно будет добыть 1005 лосей, 7761 косулю. Других зверей значительно меньше: 26 рысей, 99 бурых медведей, 432 барсука», — отмечается в документе. Решение нацелено на регулирование численности охотничьих ресурсов и поддержание устойчивого состояния популяций диких животных в регионе. В прошлом году утвержденные квоты находились примерно на аналогичном уровне. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области утвердили новые квоты на добычу диких животных. В частности, охотникам будет разрешено добыть 1005 лосей. Согласно постановлению губернатора региона, размещенному на портале официального опубликования правовых актов, лимиты будут действовать с 1 августа 2024 года по 1 августа 2025 года. «Так, в частности, за этот период можно будет добыть 1005 лосей, 7761 косулю. Других зверей значительно меньше: 26 рысей, 99 бурых медведей, 432 барсука», — отмечается в документе. Решение нацелено на регулирование численности охотничьих ресурсов и поддержание устойчивого состояния популяций диких животных в регионе. В прошлом году утвержденные квоты находились примерно на аналогичном уровне.