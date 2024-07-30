30 июля 2024

В Челябинской области охотникам разрешили добыть тысячу лосей

В Челябинской области утвердили квоты на добычу диких животных до 2025 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор оружия у гражданских на нужды СВО. Екатеринбург , охотник, ружье, дробовик, охотничье оружие
Охотникам, согласно постановлению, разрешено добыть пять видов животных Фото:

В Челябинской области утвердили новые квоты на добычу диких животных. В частности, охотникам будет разрешено добыть 1005 лосей. Согласно постановлению губернатора региона, размещенному на портале официального опубликования правовых актов, лимиты будут действовать с 1 августа 2024 года по 1 августа 2025 года.

«Так, в частности, за этот период можно будет добыть 1005 лосей, 7761 косулю. Других зверей значительно меньше: 26 рысей, 99 бурых медведей, 432 барсука», — отмечается в документе.

Решение нацелено на регулирование численности охотничьих ресурсов и поддержание устойчивого состояния популяций диких животных в регионе. В прошлом году утвержденные квоты находились примерно на аналогичном уровне.

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В Челябинской области утвердили новые квоты на добычу диких животных. В частности, охотникам будет разрешено добыть 1005 лосей. Согласно постановлению губернатора региона, размещенному на портале официального опубликования правовых актов, лимиты будут действовать с 1 августа 2024 года по 1 августа 2025 года. «Так, в частности, за этот период можно будет добыть 1005 лосей, 7761 косулю. Других зверей значительно меньше: 26 рысей, 99 бурых медведей, 432 барсука», — отмечается в документе. Решение нацелено на регулирование численности охотничьих ресурсов и поддержание устойчивого состояния популяций диких животных в регионе. В прошлом году утвержденные квоты находились примерно на аналогичном уровне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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