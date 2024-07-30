В Челябинской области охотникам разрешили добыть тысячу лосей

В Челябинской области утвердили новые квоты на добычу диких животных. В частности, охотникам будет разрешено добыть 1005 лосей. Согласно постановлению губернатора региона, размещенному на портале официального опубликования правовых актов, лимиты будут действовать с 1 августа 2024 года по 1 августа 2025 года.
«Так, в частности, за этот период можно будет добыть 1005 лосей, 7761 косулю. Других зверей значительно меньше: 26 рысей, 99 бурых медведей, 432 барсука», — отмечается в документе.
Решение нацелено на регулирование численности охотничьих ресурсов и поддержание устойчивого состояния популяций диких животных в регионе. В прошлом году утвержденные квоты находились примерно на аналогичном уровне.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!