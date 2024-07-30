Происшествия Криминал Стало известно, чей труп нашли в екатеринбургом ТЮЗе В екатеринбургском ТЮЗе нашли труп охранника 31 июля 2024 в 11:33 Размер текста - 17 + Тело мужчины нашли утром 31 июля Фото: Анна Майорова © URA.RU В екатеринбургском Театре юного зрителя (ТЮЗ) нашли труп охранника. Об этом URA.RU сообщил источник. «По предварительным данным, он совершил суицид», — сказал собеседник агентства. Изначально была версия, что тело могло висеть на воротах. Но источник ее опроверг. В свердловском СК не комментируют тему. Директор ТЮЗа Сергей Радченко заявил, что пока не может разговаривать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В екатеринбургском Театре юного зрителя (ТЮЗ) нашли труп охранника. Об этом URA.RU сообщил источник. «По предварительным данным, он совершил суицид», — сказал собеседник агентства. Изначально была версия, что тело могло висеть на воротах. Но источник ее опроверг. В свердловском СК не комментируют тему. Директор ТЮЗа Сергей Радченко заявил, что пока не может разговаривать. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям