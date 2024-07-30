Стало известно, чей труп нашли в екатеринбургом ТЮЗе

Тело мужчины нашли утром 31 июля
В екатеринбургском Театре юного зрителя (ТЮЗ) нашли труп охранника. Об этом URA.RU сообщил источник.
«По предварительным данным, он совершил суицид», — сказал собеседник агентства. Изначально была версия, что тело могло висеть на воротах. Но источник ее опроверг.
В свердловском СК не комментируют тему. Директор ТЮЗа Сергей Радченко заявил, что пока не может разговаривать.
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