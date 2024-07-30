30 июля 2024

Стало известно, чей труп нашли в екатеринбургом ТЮЗе

В екатеринбургском ТЮЗе нашли труп охранника
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города перед международной промышленной выставкой "ИННОПРОМ-2017". Екатеринбург, тюз, амфитеатр, театр юного зрителя
Тело мужчины нашли утром 31 июля Фото:

В екатеринбургском Театре юного зрителя (ТЮЗ) нашли труп охранника. Об этом URA.RU сообщил источник.

«По предварительным данным, он совершил суицид», — сказал собеседник агентства. Изначально была версия, что тело могло висеть на воротах. Но источник ее опроверг.

В свердловском СК не комментируют тему. Директор ТЮЗа Сергей Радченко заявил, что пока не может разговаривать.

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В екатеринбургском Театре юного зрителя (ТЮЗ) нашли труп охранника. Об этом URA.RU сообщил источник. «По предварительным данным, он совершил суицид», — сказал собеседник агентства. Изначально была версия, что тело могло висеть на воротах. Но источник ее опроверг. В свердловском СК не комментируют тему. Директор ТЮЗа Сергей Радченко заявил, что пока не может разговаривать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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