Президент екатеринбургского ФК «Урал» Григорий Иванов заявил, что старт нового сезона в «Мелбет Первой Лиге» (бывшая ФНЛ) можно будет оценивать лишь через 10 туров. По его мнению, для выводов недостаточно трех матчей: две победы и одно поражение.
«Давайте сейчас не будем ничего обсуждать. Пока рано оценивать наш старт в „Первой Лиге“. Мы провели всего три матча, это очень мало. Пока не могу сказать, хорошо мы стартовали или плохо. Так что давайте пока не будем это обсуждать, вернёмся к этому вопросу через 9-10 туров», — пояснил он изданию Metaratings.
Ранее URA.RU писало о первом поражении «Шмелей» в новом сезоне от новороссийского «Черноморца», который отыгрался с 0:1 и забил один из мячей с центра поля. Главный тренер уральской команды Евгений Аверьянов тогда говорил, что шокирован голами соперника и сетовал на плохую психологию в раздевалке.
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