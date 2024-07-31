31 июля 2024

В реку Миасс попали нефтепродукты. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа, отдых. Челябинск, вода, лето, река, природа
Опасная эмульсия может попасть в челябинские водохранилища Фото:

В Миассе Челябинской области нефтепродукты, которые ранее были обнаружены в Поликарповом пруду, попали в реку Миасс. Вредная эмульсия может загрязнить Аргазинское и Шершневское водохранилища. Автомобильный завод «УРАЛ» третьи сутки принимает участие в ликвидации последствий розлива ГСМ.

«Третьи сутки бригады автозавода совместно с сотрудниками МЧС очищают русло и берег реки Миасс от попавшей в нее эмульсии. Аварийные бригады предприятия были мобилизованы на ликвидацию ЧС в понедельник. Автозаводчане производят в воде окос камышей и кустов, а также их сбор и утилизацию», — сообщает пресс-служба АЗ «УРАЛ» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам представителя АЗ «УРАЛ», координатора работ Константина Бартоша, в работе задействовано пять единиц техники предприятия. Это экскаватор, самосвал, автомобиль наземного ремонта водоводов, УАЗ «Буханка» и илососная машина.

В Миассе Челябинской области на Поликарповом пруду 29 июля были обнаружены масляные пятна, для ликвидации разлива нефтепродуктов были направлены силы областной Поисково-спасательной службы (ПСС). Из водоема было собрано около 12 тонн масляной эмульсии. Сейчас специалисты выясняют причины попадания ГСМ в акваторию. Ситуацию осложняется еще и тем, что вода в реке и пруду сильно поднялась из-за паводка.

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В Миассе Челябинской области нефтепродукты, которые ранее были обнаружены в Поликарповом пруду, попали в реку Миасс. Вредная эмульсия может загрязнить Аргазинское и Шершневское водохранилища. Автомобильный завод «УРАЛ» третьи сутки принимает участие в ликвидации последствий розлива ГСМ. «Третьи сутки бригады автозавода совместно с сотрудниками МЧС очищают русло и берег реки Миасс от попавшей в нее эмульсии. Аварийные бригады предприятия были мобилизованы на ликвидацию ЧС в понедельник. Автозаводчане производят в воде окос камышей и кустов, а также их сбор и утилизацию», — сообщает пресс-служба АЗ «УРАЛ» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». По словам представителя АЗ «УРАЛ», координатора работ Константина Бартоша, в работе задействовано пять единиц техники предприятия. Это экскаватор, самосвал, автомобиль наземного ремонта водоводов, УАЗ «Буханка» и илососная машина. В Миассе Челябинской области на Поликарповом пруду 29 июля были обнаружены масляные пятна, для ликвидации разлива нефтепродуктов были направлены силы областной Поисково-спасательной службы (ПСС). Из водоема было собрано около 12 тонн масляной эмульсии. Сейчас специалисты выясняют причины попадания ГСМ в акваторию. Ситуацию осложняется еще и тем, что вода в реке и пруду сильно поднялась из-за паводка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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