В реку Миасс попали нефтепродукты. Видео

01 августа 2024 в 07:20 Размер текста - 17 +

Опасная эмульсия может попасть в челябинские водохранилища Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Миассе Челябинской области нефтепродукты, которые ранее были обнаружены в Поликарповом пруду, попали в реку Миасс. Вредная эмульсия может загрязнить Аргазинское и Шершневское водохранилища. Автомобильный завод «УРАЛ» третьи сутки принимает участие в ликвидации последствий розлива ГСМ. «Третьи сутки бригады автозавода совместно с сотрудниками МЧС очищают русло и берег реки Миасс от попавшей в нее эмульсии. Аварийные бригады предприятия были мобилизованы на ликвидацию ЧС в понедельник. Автозаводчане производят в воде окос камышей и кустов, а также их сбор и утилизацию», — сообщает пресс-служба АЗ «УРАЛ» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». По словам представителя АЗ «УРАЛ», координатора работ Константина Бартоша, в работе задействовано пять единиц техники предприятия. Это экскаватор, самосвал, автомобиль наземного ремонта водоводов, УАЗ «Буханка» и илососная машина. В Миассе Челябинской области на Поликарповом пруду 29 июля были обнаружены масляные пятна, для ликвидации разлива нефтепродуктов были направлены силы областной Поисково-спасательной службы (ПСС). Из водоема было собрано около 12 тонн масляной эмульсии. Сейчас специалисты выясняют причины попадания ГСМ в акваторию. Ситуацию осложняется еще и тем, что вода в реке и пруду сильно поднялась из-за паводка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Миассе Челябинской области нефтепродукты, которые ранее были обнаружены в Поликарповом пруду, попали в реку Миасс. Вредная эмульсия может загрязнить Аргазинское и Шершневское водохранилища. Автомобильный завод «УРАЛ» третьи сутки принимает участие в ликвидации последствий розлива ГСМ. «Третьи сутки бригады автозавода совместно с сотрудниками МЧС очищают русло и берег реки Миасс от попавшей в нее эмульсии. Аварийные бригады предприятия были мобилизованы на ликвидацию ЧС в понедельник. Автозаводчане производят в воде окос камышей и кустов, а также их сбор и утилизацию», — сообщает пресс-служба АЗ «УРАЛ» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». По словам представителя АЗ «УРАЛ», координатора работ Константина Бартоша, в работе задействовано пять единиц техники предприятия. Это экскаватор, самосвал, автомобиль наземного ремонта водоводов, УАЗ «Буханка» и илососная машина. В Миассе Челябинской области на Поликарповом пруду 29 июля были обнаружены масляные пятна, для ликвидации разлива нефтепродуктов были направлены силы областной Поисково-спасательной службы (ПСС). Из водоема было собрано около 12 тонн масляной эмульсии. Сейчас специалисты выясняют причины попадания ГСМ в акваторию. Ситуацию осложняется еще и тем, что вода в реке и пруду сильно поднялась из-за паводка.