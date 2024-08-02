02 августа 2024

Ростовский губернатор подтвердил атаку полсотни беспилотников ВСУ

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ФСБ, учения. Челябинск, беспилотник, антитеррористические учения, контр-террористическая операция
ВСУ использовали 55 дронов для атаки по Ростовской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины за ночь обстреляли Ростовскую область. Для этого они использовали 55 беспилотников. Информацию об атаке подтвердил глава региона Василий Голубев.

«Минувшей ночью территорию Ростовской области атаковали 55 украинских БПЛА», — написал Голубев в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что в результате происшествия жертв среди населения не было. В настоящий момент на месте работают экстренные службы, занимаясь ликвидацией последствий.

Это не первая ночная атака украинских сил. Они также атаковали Орловскую область, в результате чего был поврежден жилой дом. ВСУ периодически атакуют приграничные российские территории.

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Вооруженные силы Украины за ночь обстреляли Ростовскую область. Для этого они использовали 55 беспилотников. Информацию об атаке подтвердил глава региона Василий Голубев. «Минувшей ночью территорию Ростовской области атаковали 55 украинских БПЛА», — написал Голубев в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что в результате происшествия жертв среди населения не было. В настоящий момент на месте работают экстренные службы, занимаясь ликвидацией последствий. Это не первая ночная атака украинских сил. Они также атаковали Орловскую область, в результате чего был поврежден жилой дом. ВСУ периодически атакуют приграничные российские территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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