Губернатор предупредил о стрельбе флота в Севастопольской бухте

Губернатор Развожаев: в Севастопольской бухте пройдет тренировка со стрельбой
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Крым., севастополь, бухта
В Севастопольской бухте проходят учения со стрельбой 4 августа Фото:

В Севастопольской бухте утром 4 августа флот проводит тренировки со стрельбой. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

«Ориентировочно до 11:00 на внешнем рейде Севастопольской бухты флот проводит тренировки со стрельбой из различных видов стрелкового оружия», — написал губернатор у себя в telegram-канале. Он подчеркнул, что ситуация в городе спокойная.

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В Севастопольской бухте утром 4 августа флот проводит тренировки со стрельбой. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. «Ориентировочно до 11:00 на внешнем рейде Севастопольской бухты флот проводит тренировки со стрельбой из различных видов стрелкового оружия», — написал губернатор у себя в telegram-канале. Он подчеркнул, что ситуация в городе спокойная.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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