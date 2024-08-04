Губернатор предупредил о стрельбе флота в Севастопольской бухте

В Севастопольской бухте проходят учения со стрельбой 4 августа
В Севастопольской бухте утром 4 августа флот проводит тренировки со стрельбой. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
«Ориентировочно до 11:00 на внешнем рейде Севастопольской бухты флот проводит тренировки со стрельбой из различных видов стрелкового оружия», — написал губернатор у себя в telegram-канале. Он подчеркнул, что ситуация в городе спокойная.
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