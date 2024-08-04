В Пермском крае начали закрываться платные пляжи

05 августа 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

Пляжи начали закрывать из-за прохладной погоды Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Пермском крае завершили работу платные пляжи Nikki Beach и Verde, которые расположены на берегу реки Сылва. Информация об этом размещена в группе базы отдыха «Спорт» в соцсети «ВКонтакте». «К сожалению, лето 2024 не дало нам насладиться пляжным отдыхом в полной мере. Пляж Nikki Beach и Verde закрыты до следующего года», — сказано в сообщении. Уточняется, что сама база продолжает работать. При этом остальные платные пляжи закрывать пока не планируют. В санаториях «Усть-Качка» и «Демидково» корреспонденту агентства сообщили, что пляжи на территориях курортов открыты для посетителей. Ранее URA.RU рассказало, что пермяков возмутило обслуживание на платном пляже, который расположен на территории базы отдыха «Спорт». По словам отдыхающих, за вход приходится платить 1,5 тысячи рублей на человека, но предоставляемые услуги не стоят этих денег. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае завершили работу платные пляжи Nikki Beach и Verde, которые расположены на берегу реки Сылва. Информация об этом размещена в группе базы отдыха «Спорт» в соцсети «ВКонтакте». «К сожалению, лето 2024 не дало нам насладиться пляжным отдыхом в полной мере. Пляж Nikki Beach и Verde закрыты до следующего года», — сказано в сообщении. Уточняется, что сама база продолжает работать. При этом остальные платные пляжи закрывать пока не планируют. В санаториях «Усть-Качка» и «Демидково» корреспонденту агентства сообщили, что пляжи на территориях курортов открыты для посетителей. Ранее URA.RU рассказало, что пермяков возмутило обслуживание на платном пляже, который расположен на территории базы отдыха «Спорт». По словам отдыхающих, за вход приходится платить 1,5 тысячи рублей на человека, но предоставляемые услуги не стоят этих денег.