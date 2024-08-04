Суд в ХМАО вынес приговор лесорубу, который убил коллегу, спиливая дерево

Нижневартовский районный суд вынес приговор лесорубу, который убил коллегу, спиливая дерево. Об этом сообщается в базе данных суда.
«Признать [подсудимого] виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Назначить ему наказание в виде исправительных работ на срок восемь месяцев с удержанием в доход государства 5% из заработной платы», – сообщается в картотеке.
Исходный текст: Инцидент произошел в Корликовском урочище в Нижневартовском районе. Во время рубки леса один из рабочих стал спиливать дерево и случайно уронил 27-метровую сосну на своего коллегу. От полученных травм югорчанин скончался в окружной клинической больнице Нижневартовска.
Ранее URA.RU писало, что суд в ХМАО вынес приговор мужчине за случайное убийство друга. Ему назначили два года и четыре месяца ограничения свободы.
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