04 августа 2024

Суд в ХМАО вынес приговор лесорубу, который убил коллегу, спиливая дерево

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд приговорил мужчину к исправительным работам за причинение смерти по неосторожности
Суд приговорил мужчину к исправительным работам за причинение смерти по неосторожности Фото:

Нижневартовский районный суд вынес приговор лесорубу, который убил коллегу, спиливая дерево. Об этом сообщается в базе данных суда.

«Признать [подсудимого] виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Назначить ему наказание в виде исправительных работ на срок восемь месяцев с удержанием в доход государства 5% из заработной платы», – сообщается в картотеке.

Исходный текст: Инцидент произошел в Корликовском урочище в Нижневартовском районе. Во время рубки леса один из рабочих стал спиливать дерево и случайно уронил 27-метровую сосну на своего коллегу. От полученных травм югорчанин скончался в окружной клинической больнице Нижневартовска.

Ранее URA.RU писало, что суд в ХМАО вынес приговор мужчине за случайное убийство друга. Ему назначили два года и четыре месяца ограничения свободы. 

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Нижневартовский районный суд вынес приговор лесорубу, который убил коллегу, спиливая дерево. Об этом сообщается в базе данных суда. «Признать [подсудимого] виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Назначить ему наказание в виде исправительных работ на срок восемь месяцев с удержанием в доход государства 5% из заработной платы», – сообщается в картотеке. Исходный текст: Инцидент произошел в Корликовском урочище в Нижневартовском районе. Во время рубки леса один из рабочих стал спиливать дерево и случайно уронил 27-метровую сосну на своего коллегу. От полученных травм югорчанин скончался в окружной клинической больнице Нижневартовска. Ранее URA.RU писало, что суд в ХМАО вынес приговор мужчине за случайное убийство друга. Ему назначили два года и четыре месяца ограничения свободы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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