07 августа 2024

Холдинг пермского миллиардера пытается отсудить «ГАЗ Соболь»

Пермский «Сатурн-Р» через суд добивается изъятия «ГАЗ Соболь» у должника
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд удовлетворил ходатайство истца
Суд удовлетворил ходатайство истца Фото:

Арбитражный суд Пермского края рассматривает иск принадлежащего миллиардеру Александру Репину холдинга «Сатурн-Р». Он добивается изъятия в свою пользу автомобиля марки «Соболь» за долги по договору поставки. Ответчиком и должником выступает строительная компания из Нижегородской области.

«Арбитражный суд Пермского края определил — заявление об обеспечении иска удовлетворить. Наложить запрет на регистрационные действия на транспортное средство „ГАЗ Соболь“, 2022 года выпуска, белого цвета. Запрет наложен в рамках иска об обращении взыскания на заложенное имущество по договору поставки. Истец — „Первый Стройцентр Сатурн-Р“, ответчик — ООО „СК-Л“», — сообщается в определении суда. Документ имеется в распоряжении URA.RU.

В документах суда уточняется, что по утверждению истца, задолженность ответчика перед ним составляет 1,9 миллиона рублей. Это долг по договору поставки строительных материалов. Многопрофильный пермский холдинг «Сатурн-Р» принадлежит миллиардеру Александру Репину. Предприятие ООО «СК-Л» зарегистрировано в Нижегородской области и занимается строительством жилых и нежилых зданий. По данным ФАС, фирма входит в реестр недобросовестных поставщиков.

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Арбитражный суд Пермского края рассматривает иск принадлежащего миллиардеру Александру Репину холдинга «Сатурн-Р». Он добивается изъятия в свою пользу автомобиля марки «Соболь» за долги по договору поставки. Ответчиком и должником выступает строительная компания из Нижегородской области. «Арбитражный суд Пермского края определил — заявление об обеспечении иска удовлетворить. Наложить запрет на регистрационные действия на транспортное средство „ГАЗ Соболь“, 2022 года выпуска, белого цвета. Запрет наложен в рамках иска об обращении взыскания на заложенное имущество по договору поставки. Истец — „Первый Стройцентр Сатурн-Р“, ответчик — ООО „СК-Л“», — сообщается в определении суда. Документ имеется в распоряжении URA.RU. В документах суда уточняется, что по утверждению истца, задолженность ответчика перед ним составляет 1,9 миллиона рублей. Это долг по договору поставки строительных материалов. Многопрофильный пермский холдинг «Сатурн-Р» принадлежит миллиардеру Александру Репину. Предприятие ООО «СК-Л» зарегистрировано в Нижегородской области и занимается строительством жилых и нежилых зданий. По данным ФАС, фирма входит в реестр недобросовестных поставщиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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