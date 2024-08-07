07 августа 2024

Пораженные уссурийским полиграфом челябинские деревья стали ярко красными. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В основном жертвами полиграфа становятся хвойные породы
В основном жертвами полиграфа становятся хвойные породы Фото:

Пораженные короедом уссурийским полиграфом деревья в Челябинской области обрели ярко красный оттенок. Как URA.RU 8 августа рассказал бывший замминистра экологии, директор компании «Экостандарт консалтинг» Виталий Безруков, челябинцам придется сжечь древесину, пораженную вредителем.

«Уссурийский полиграф обитает в хвойных лесах, особенно в пихтовых и кедровых, иногда в еловых. Он имеет черное тело с желтыми усиками и при активности покрывает крону деревьев смоляными потеками, оставляя множество отверстий. Зараженные деревья становятся красного цвета», — сообщил Безруков.

Для борьбы с вредителем собеседник URA.RU рекомендовал властям вести тщательный мониторинг пихтовых и кедровых лесов. При обнаружении вредителя следует немедленно организовать вырубку и вывоз зараженных деревьев, включая все порубочные остатки и кору, для последующего сжигания. Россельхознадзор, по словам Безрукова, должен контролировать все необработанные строительные материалы из пихты и кедра.

Насекомое уже известно в России и было впервые замечено в 2003 году. Ареал обитания вредителя простирается от Дальнего Востока до Архангельска. Жук присутствует в Южной и Западной Сибири, Свердловской области, Пермском крае и Башкирии. Эксперт добавил, что короеда случайно завезли на Урал и в Сибирь через Транссибирскую магистраль на некачественно очищенной дальневосточной пихтовой древесине. Также причиной поражения стало применение некачественных строительных материалов.

Уссурийский полиграф впервые был обнаружен в регионе Уральским управлением Россельхознадзора во время фитосанитарного мониторинга. Ведомство готовит введение особого режима карантина.

Пораженные вредителем деревья погибают
Пораженные вредителем деревья погибают
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Пораженные короедом уссурийским полиграфом деревья в Челябинской области обрели ярко красный оттенок. Как URA.RU 8 августа рассказал бывший замминистра экологии, директор компании «Экостандарт консалтинг» Виталий Безруков, челябинцам придется сжечь древесину, пораженную вредителем. «Уссурийский полиграф обитает в хвойных лесах, особенно в пихтовых и кедровых, иногда в еловых. Он имеет черное тело с желтыми усиками и при активности покрывает крону деревьев смоляными потеками, оставляя множество отверстий. Зараженные деревья становятся красного цвета», — сообщил Безруков. Для борьбы с вредителем собеседник URA.RU рекомендовал властям вести тщательный мониторинг пихтовых и кедровых лесов. При обнаружении вредителя следует немедленно организовать вырубку и вывоз зараженных деревьев, включая все порубочные остатки и кору, для последующего сжигания. Россельхознадзор, по словам Безрукова, должен контролировать все необработанные строительные материалы из пихты и кедра. Насекомое уже известно в России и было впервые замечено в 2003 году. Ареал обитания вредителя простирается от Дальнего Востока до Архангельска. Жук присутствует в Южной и Западной Сибири, Свердловской области, Пермском крае и Башкирии. Эксперт добавил, что короеда случайно завезли на Урал и в Сибирь через Транссибирскую магистраль на некачественно очищенной дальневосточной пихтовой древесине. Также причиной поражения стало применение некачественных строительных материалов. Уссурийский полиграф впервые был обнаружен в регионе Уральским управлением Россельхознадзора во время фитосанитарного мониторинга. Ведомство готовит введение особого режима карантина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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