Пораженные короедом уссурийским полиграфом деревья в Челябинской области обрели ярко красный оттенок. Как URA.RU 8 августа рассказал бывший замминистра экологии, директор компании «Экостандарт консалтинг» Виталий Безруков, челябинцам придется сжечь древесину, пораженную вредителем.
«Уссурийский полиграф обитает в хвойных лесах, особенно в пихтовых и кедровых, иногда в еловых. Он имеет черное тело с желтыми усиками и при активности покрывает крону деревьев смоляными потеками, оставляя множество отверстий. Зараженные деревья становятся красного цвета», — сообщил Безруков.
Для борьбы с вредителем собеседник URA.RU рекомендовал властям вести тщательный мониторинг пихтовых и кедровых лесов. При обнаружении вредителя следует немедленно организовать вырубку и вывоз зараженных деревьев, включая все порубочные остатки и кору, для последующего сжигания. Россельхознадзор, по словам Безрукова, должен контролировать все необработанные строительные материалы из пихты и кедра.
Насекомое уже известно в России и было впервые замечено в 2003 году. Ареал обитания вредителя простирается от Дальнего Востока до Архангельска. Жук присутствует в Южной и Западной Сибири, Свердловской области, Пермском крае и Башкирии. Эксперт добавил, что короеда случайно завезли на Урал и в Сибирь через Транссибирскую магистраль на некачественно очищенной дальневосточной пихтовой древесине. Также причиной поражения стало применение некачественных строительных материалов.
Уссурийский полиграф впервые был обнаружен в регионе Уральским управлением Россельхознадзора во время фитосанитарного мониторинга. Ведомство готовит введение особого режима карантина.
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