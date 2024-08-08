08 августа 2024

В Магнитогорске отменили спортивный праздник из-за угрозы подтопления

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Монумент «Тыл и фронт». Магнитогорск, меч, магнитогорск, тыл фронту, руки
В водоемах города резко поднялся уровень воды Фото:
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На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В Магнитогорске (Челябинская область) отменили спортивный праздник, приуроченный ко Дню физкультурника. Из-за сильных дождей в городе превышен уровень в водохранилищах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Спортивный праздник в Экопарке ко Дню физкультурника отменен в связи с неблагоприятными погодными условиями. Мероприятие должно было пройти 9 августа», — сообщает telegram-канал мэрии «Город — М».

В Магнитогорске из-за сильных дождей ранее зафиксировано повышение уровня воды в Верхнеуральском и Магнитогорском водохранилищах. Для предотвращения переполнения и возможных наводнений ФГБВУ «Центррегионводхоз» принял решение о сбросе воды.

Магнитогорцев также попросили срочно покинуть свои садовые участки из-за угрозы локальных подтоплений. В ночь на 8 августа в Магнитогорске выпало более четверти месячной нормы осадков. Подтоплена дорога вдоль от курорта «Притяжение» до садов. Принято решение эту дорогу перекрыть. Также перекрыт выезд из Магнитогорска на озеро Соленое. Жителей просят отнестись к ситуации с пониманием и выбирать безопасные маршруты.

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В Магнитогорске (Челябинская область) отменили спортивный праздник, приуроченный ко Дню физкультурника. Из-за сильных дождей в городе превышен уровень в водохранилищах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. «Спортивный праздник в Экопарке ко Дню физкультурника отменен в связи с неблагоприятными погодными условиями. Мероприятие должно было пройти 9 августа», — сообщает telegram-канал мэрии «Город — М». В Магнитогорске из-за сильных дождей ранее зафиксировано повышение уровня воды в Верхнеуральском и Магнитогорском водохранилищах. Для предотвращения переполнения и возможных наводнений ФГБВУ «Центррегионводхоз» принял решение о сбросе воды. Магнитогорцев также попросили срочно покинуть свои садовые участки из-за угрозы локальных подтоплений. В ночь на 8 августа в Магнитогорске выпало более четверти месячной нормы осадков. Подтоплена дорога вдоль от курорта «Притяжение» до садов. Принято решение эту дорогу перекрыть. Также перекрыт выезд из Магнитогорска на озеро Соленое. Жителей просят отнестись к ситуации с пониманием и выбирать безопасные маршруты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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