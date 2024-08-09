Newsweek: ВС РФ уничтожают западную технику на фоне истощения ВСУ

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ВСУ ощущают давление из-за постоянных успехов России на востоке
ВСУ ощущают давление из-за постоянных успехов России на востоке Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российская армия эффективно уничтожает западную военную технику Вооруженных сил Украины в Курской области на фоне ухудшения состояния украинских военных сил. Об этом сообщает американское издание Newsweek.

«Украинские силы истощены, сдерживая российское наступление на северо-востоке Харьковской области», — комментирует издание кадры уничтожения БМП Bradley. В публикации отметили, что ВСУ ощущают давление со стороны постоянных успехов России на востоке.

Newsweek подчеркивает, что украинская 47-я механизированная бригада является единственным известным получателем американских БМП Bradley и танков Abrams. Остается неясным, отправлены ли части Bradley и их операторы к границе с Курской областью или же эти машины уже давно переданы другим бригадам, расположенным в северных регионах страны.

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Российская армия эффективно уничтожает западную военную технику Вооруженных сил Украины в Курской области на фоне ухудшения состояния украинских военных сил. Об этом сообщает американское издание Newsweek. «Украинские силы истощены, сдерживая российское наступление на северо-востоке Харьковской области», — комментирует издание кадры уничтожения БМП Bradley. В публикации отметили, что ВСУ ощущают давление со стороны постоянных успехов России на востоке. Newsweek подчеркивает, что украинская 47-я механизированная бригада является единственным известным получателем американских БМП Bradley и танков Abrams. Остается неясным, отправлены ли части Bradley и их операторы к границе с Курской областью или же эти машины уже давно переданы другим бригадам, расположенным в северных регионах страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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