Российская армия эффективно уничтожает западную военную технику Вооруженных сил Украины в Курской области на фоне ухудшения состояния украинских военных сил. Об этом сообщает американское издание Newsweek.
«Украинские силы истощены, сдерживая российское наступление на северо-востоке Харьковской области», — комментирует издание кадры уничтожения БМП Bradley. В публикации отметили, что ВСУ ощущают давление со стороны постоянных успехов России на востоке.
Newsweek подчеркивает, что украинская 47-я механизированная бригада является единственным известным получателем американских БМП Bradley и танков Abrams. Остается неясным, отправлены ли части Bradley и их операторы к границе с Курской областью или же эти машины уже давно переданы другим бригадам, расположенным в северных регионах страны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.