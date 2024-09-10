Жительница Раменского рассказала об атаке беспилотника на ее дом

Жительница пострадавшего в Раменском дома ужаснулась атаке БПЛА в Раменском
© Служба новостей «URA.RU»
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Беспилотник попал в жилой дом в 4:10 утра (архивное фото)
Беспилотник попал в жилой дом в 4:10 утра (архивное фото) Фото:
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Жительница Раменского Валерия рассказала, что в 4:10 утра по местному времени семья проснулась из-за попадания беспилотника в их дом. После чего они увидели дым, исходящий от первого подъезда.

«Мы с семьей проснулись в 4:10 утра от того, что беспилотник попал в наш дом. Мы выглянули в окно и увидели, что со стороны первого подъезда идет дым», — передает слова Валерии РИА Новости. Она добавила, что ее отец побежал помогать эвакуировать людей из горящих квартир на 11 и 12 этажах.

Позже они услышали еще один взрыв, когда беспилотник попал в соседний дом. После этого мама и сестра Валерии также вышли на улицу, заключила Валерия. 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что за ночь силы ПВО сбили 14 беспилотников в городских округах Подмосковья. В результате атаки в Раменском были повреждены два многоэтажных дома, а также погибла 46-летняя женщина, еще трое пострадали.

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Жительница Раменского Валерия рассказала, что в 4:10 утра по местному времени семья проснулась из-за попадания беспилотника в их дом. После чего они увидели дым, исходящий от первого подъезда. «Мы с семьей проснулись в 4:10 утра от того, что беспилотник попал в наш дом. Мы выглянули в окно и увидели, что со стороны первого подъезда идет дым», — передает слова Валерии РИА Новости. Она добавила, что ее отец побежал помогать эвакуировать людей из горящих квартир на 11 и 12 этажах. Позже они услышали еще один взрыв, когда беспилотник попал в соседний дом. После этого мама и сестра Валерии также вышли на улицу, заключила Валерия.  Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что за ночь силы ПВО сбили 14 беспилотников в городских округах Подмосковья. В результате атаки в Раменском были повреждены два многоэтажных дома, а также погибла 46-летняя женщина, еще трое пострадали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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