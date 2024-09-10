Жительница Раменского рассказала об атаке беспилотника на ее дом

Жительница Раменского Валерия рассказала, что в 4:10 утра по местному времени семья проснулась из-за попадания беспилотника в их дом. После чего они увидели дым, исходящий от первого подъезда.
«Мы с семьей проснулись в 4:10 утра от того, что беспилотник попал в наш дом. Мы выглянули в окно и увидели, что со стороны первого подъезда идет дым», — передает слова Валерии РИА Новости. Она добавила, что ее отец побежал помогать эвакуировать людей из горящих квартир на 11 и 12 этажах.
Позже они услышали еще один взрыв, когда беспилотник попал в соседний дом. После этого мама и сестра Валерии также вышли на улицу, заключила Валерия.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что за ночь силы ПВО сбили 14 беспилотников в городских округах Подмосковья. В результате атаки в Раменском были повреждены два многоэтажных дома, а также погибла 46-летняя женщина, еще трое пострадали.
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