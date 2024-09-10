В сети появились кадры последствия атаки БПЛА по многоэтажке в Раменском

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Обрушение дома в Магнитогорске, разрушенный дом, проспект карла маркса 164, демонтаж подъезда
Поврежден фасад дома в Раменском в связи с атакой БПЛА, передают «Известия» (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Произошла массовая атаку ВСУ на Москву и Подмосковье 10 сентября 2024

Журналисты опубликовали кадры с последствиями атаки дрона ВСУ в Раменском районе Московской области. На кадрах видны отчетливы разрушения фасада жилого здания. Повреждены минимум восемь этажей.

«Беспилотник ударил в районе тринадцатого этажа. Мощная взрывная волна повредила оконные рамы и повредила фасад здания», — рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Поляков. Он добавил, что осколки дрона долетели даже до проезжей части. Балконы нескольких этажей разрушены.

Украина атаковала беспилотниками Московскую область ночью 10 сентября. В городе Раменское дрон ударил по жилым домам на Спортивном проспекте и по дому на Высоковольтной улице. Глава области Андрей Воробьев уточнил, что в результате одной из таких атак погибла женщина. URA.RU проводит онлайн-трансляцию.

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Журналисты опубликовали кадры с последствиями атаки дрона ВСУ в Раменском районе Московской области. На кадрах видны отчетливы разрушения фасада жилого здания. Повреждены минимум восемь этажей. «Беспилотник ударил в районе тринадцатого этажа. Мощная взрывная волна повредила оконные рамы и повредила фасад здания», — рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Поляков. Он добавил, что осколки дрона долетели даже до проезжей части. Балконы нескольких этажей разрушены. Украина атаковала беспилотниками Московскую область ночью 10 сентября. В городе Раменское дрон ударил по жилым домам на Спортивном проспекте и по дому на Высоковольтной улице. Глава области Андрей Воробьев уточнил, что в результате одной из таких атак погибла женщина. URA.RU проводит онлайн-трансляцию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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