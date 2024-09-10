В сети появились кадры последствия атаки БПЛА по многоэтажке в Раменском

Журналисты опубликовали кадры с последствиями атаки дрона ВСУ в Раменском районе Московской области. На кадрах видны отчетливы разрушения фасада жилого здания. Повреждены минимум восемь этажей.
«Беспилотник ударил в районе тринадцатого этажа. Мощная взрывная волна повредила оконные рамы и повредила фасад здания», — рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Поляков. Он добавил, что осколки дрона долетели даже до проезжей части. Балконы нескольких этажей разрушены.
Украина атаковала беспилотниками Московскую область ночью 10 сентября. В городе Раменское дрон ударил по жилым домам на Спортивном проспекте и по дому на Высоковольтной улице. Глава области Андрей Воробьев уточнил, что в результате одной из таких атак погибла женщина. URA.RU проводит онлайн-трансляцию.
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