Музыкант из «Каспийского груза» показал последствия атаки БПЛА в Раменском из своей квартиры

Музыкант Брутто пострадал от атаки БПЛА в Раменском
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У Тимура Одилбекова выбило стекла в квартире (архивное фото)
У Тимура Одилбекова выбило стекла в квартире (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Произошла массовая атака ВСУ на Москву и Подмосковье 10 сентября 2024

Музыкант группы «Каспийский груз» Тимур Одилбеков, известный под сценическим псевдонимом Брутто, пострадал от атаки БПЛА в Раменском. В его квартире выбило стекла.

Одилбеков сообщил в своих социальных сетях, что ночью отдыхал дома, когда услышал звуки взрывов. В результате атаки у музыканта выбило стекла на балконе его квартиры, но сам он, по предварительным данным, не пострадал.

В результате атак беспилотников ВСУ в Раменском пострадали четыре человека. Ударам подверглись два жилых дома.

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Музыкант группы «Каспийский груз» Тимур Одилбеков, известный под сценическим псевдонимом Брутто, пострадал от атаки БПЛА в Раменском. В его квартире выбило стекла. Одилбеков сообщил в своих социальных сетях, что ночью отдыхал дома, когда услышал звуки взрывов. В результате атаки у музыканта выбило стекла на балконе его квартиры, но сам он, по предварительным данным, не пострадал. В результате атак беспилотников ВСУ в Раменском пострадали четыре человека. Ударам подверглись два жилых дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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