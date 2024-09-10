Музыкант из «Каспийского груза» показал последствия атаки БПЛА в Раменском из своей квартиры

У Тимура Одилбекова выбило стекла в квартире (архивное фото)
новость из сюжетаПроизошла массовая атака ВСУ на Москву и Подмосковье 10 сентября 2024
Музыкант группы «Каспийский груз» Тимур Одилбеков, известный под сценическим псевдонимом Брутто, пострадал от атаки БПЛА в Раменском. В его квартире выбило стекла.
Одилбеков сообщил в своих социальных сетях, что ночью отдыхал дома, когда услышал звуки взрывов. В результате атаки у музыканта выбило стекла на балконе его квартиры, но сам он, по предварительным данным, не пострадал.
В результате атак беспилотников ВСУ в Раменском пострадали четыре человека. Ударам подверглись два жилых дома.
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