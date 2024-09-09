Иранские ракеты, интервью Путина Гершковичу и свадьба Малофеева: о чем Песков говорил с журналистами

Песков: сообщения о поставке Ираном ракет не соответствуют действительности

09 сентября 2024 в 15:14 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что Кремль узнал о мирном плане Шольца из СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что информация о поставке иранских ракет в Россию не соответствует действительности. Также президент России не будет давать интервью американскому журналисту Эвану Гершковичу. Песков отказался комментировать свадьбу омбудсмена Львовой-Беловой. Главные заявления представителя Кремля в рамках конференц-колла 9 сентября — в материале URA.RU. Сотрудничество с Ираном В Кремле отреагировали на сообщения в СМИ о том, что Иран предоставил свое оружие России, подчеркнув, что такая информация не всегда соответствует действительности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия будет сотрудничать с Ираном по различным вопросам, включая чувствительные. Он также напомнил, что не каждое сообщение подобного рода является правдой, добавив, что Иран является важным партнером и сотрудничество будет продолжено. Итоги выборов В Кремле отметили уверенную победу действующих глав регионов и врио губернаторов на выборах 8 сентября. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что исполняющие обязанности глав регионов и действующие губернаторы показали хорошие результаты и уверенно победили на выборах. Он также отметил высокие результаты партии власти и хорошую организацию выборов. Песков предложил дождаться окончательных результатов и оценок завершившейся кампании со стороны Центризбиркома России. Также пресс-секретарь заявил о провале попыток Запада повлиять на выборы в регионах России. Дмитрий Песков пояснил, что Россия приняла все необходимые меры для защиты. По его словам, из-за рубежа продолжаются попытки оказать влияние на российский политический ландшафт, но благодаря ранее принятым мерам возможности этих сил существенно ограничены. Мирный план Шольца По словам Дмитрия Пескова, Кремль знает о мирном плане канцлера Германии Олафа Шольца только из СМИ. Он уточнил, что от предложений не отказываются, но детали плана неизвестны. Песков подтвердил, что Кремль не отмахивается заранее от каких-либо проектов, но заявил, что пока не имеет больше информации, кроме той, что была озвучена в прессе. Северные потоки В Кремле поддерживают стремление канцлера ФРГ Олафа Шольца наказать всех причастных к теракту на «Северных потоках». Дмитрий Песков согласился с тем, что теракт должен быть тщательно расследован, несмотря на попытки некоторых государств замять это дело. Песков отметил, что пока не прослеживаются четкие очертания этого процесса, несмотря на различные заявления, исходящие от США и стран коллективного Запада. Свадьба Львовой-Беловой Дмитрий Песков отказался комментировать свадьбу омбудсмена по правам человека Львовой-Беловой и олигарха Константина Малофеева. Он подчеркнул, что не уполномочен обсуждать личную жизнь омбудсмена, добавив лишь, что желает ей счастья. Интервью Путина Эвану Гершковичу Касаясь интервью с журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем, Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не намерен давать интервью, так как не видит для этого повода. Гершкович был освобожден из тюрьмы в ходе обмена заключенными, однако, по мнению пресс-секретаря, это не создает основания для интервью. Визит советника Моди в Россию Представитель Кремля подтвердил визит советника премьер-министра Моди Аджит Довала в Россию. Он заявил, что тот прибудет в составе группы высокопоставленных представителей государств БРИКС. Песков не исключает встречи Путина с участниками мероприятия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что информация о поставке иранских ракет в Россию не соответствует действительности. Также президент России не будет давать интервью американскому журналисту Эвану Гершковичу. Песков отказался комментировать свадьбу омбудсмена Львовой-Беловой. Главные заявления представителя Кремля в рамках конференц-колла 9 сентября — в материале URA.RU. В Кремле отреагировали на сообщения в СМИ о том, что Иран предоставил свое оружие России, подчеркнув, что такая информация не всегда соответствует действительности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия будет сотрудничать с Ираном по различным вопросам, включая чувствительные. Он также напомнил, что не каждое сообщение подобного рода является правдой, добавив, что Иран является важным партнером и сотрудничество будет продолжено. В Кремле отметили уверенную победу действующих глав регионов и врио губернаторов на выборах 8 сентября. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что исполняющие обязанности глав регионов и действующие губернаторы показали хорошие результаты и уверенно победили на выборах. Он также отметил высокие результаты партии власти и хорошую организацию выборов. Песков предложил дождаться окончательных результатов и оценок завершившейся кампании со стороны Центризбиркома России. Также пресс-секретарь заявил о провале попыток Запада повлиять на выборы в регионах России. Дмитрий Песков пояснил, что Россия приняла все необходимые меры для защиты. По его словам, из-за рубежа продолжаются попытки оказать влияние на российский политический ландшафт, но благодаря ранее принятым мерам возможности этих сил существенно ограничены. По словам Дмитрия Пескова, Кремль знает о мирном плане канцлера Германии Олафа Шольца только из СМИ. Он уточнил, что от предложений не отказываются, но детали плана неизвестны. Песков подтвердил, что Кремль не отмахивается заранее от каких-либо проектов, но заявил, что пока не имеет больше информации, кроме той, что была озвучена в прессе. В Кремле поддерживают стремление канцлера ФРГ Олафа Шольца наказать всех причастных к теракту на «Северных потоках». Дмитрий Песков согласился с тем, что теракт должен быть тщательно расследован, несмотря на попытки некоторых государств замять это дело. Песков отметил, что пока не прослеживаются четкие очертания этого процесса, несмотря на различные заявления, исходящие от США и стран коллективного Запада. Дмитрий Песков отказался комментировать свадьбу омбудсмена по правам человека Львовой-Беловой и олигарха Константина Малофеева. Он подчеркнул, что не уполномочен обсуждать личную жизнь омбудсмена, добавив лишь, что желает ей счастья. Касаясь интервью с журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем, Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не намерен давать интервью, так как не видит для этого повода. Гершкович был освобожден из тюрьмы в ходе обмена заключенными, однако, по мнению пресс-секретаря, это не создает основания для интервью. Представитель Кремля подтвердил визит советника премьер-министра Моди Аджит Довала в Россию. Он заявил, что тот прибудет в составе группы высокопоставленных представителей государств БРИКС. Песков не исключает встречи Путина с участниками мероприятия.