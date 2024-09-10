Baza: четыре человека ранены после атаки БПЛА по многоэтажке в Раменском

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При атаке БПЛА на дом в Раменском районе Московском области четыре человека ранены, одна женщина погибла Фото:
новость из сюжета
Произошла массовая атака ВСУ на Москву и Подмосковье 10 сентября 2024

Четыре человека получили ранения в результате удара дрона ВСУ в городе Раменское в Московской области. Одна женщина погибла. Еще три человека пострадали от удара по жилому помещению на Высоковольтной улице. Об этом сообщает Baza.

«Четыре человека получили ранения в результате удара беспилотников по многоэтажкам в Раменском [районе Московской области]», — передают авторы канала. Отмечается, что женщина была ранена в ходе удара по дому на Спортивном проспекте. Она была госпитализирована. Еще трое оказались ранены в ходе удара по дому на Высоковольтной улице. Все получили осколочные ранения.

До этого сообщалось о гибели ребенка в результате удара БПЛА в Раменском. Об этом говорил губернатор Московской области Андрей Воробьев. ВСУ атакуют регионы РФ с ночи. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где публикуется актуальная информация.

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Четыре человека получили ранения в результате удара дрона ВСУ в городе Раменское в Московской области. Одна женщина погибла. Еще три человека пострадали от удара по жилому помещению на Высоковольтной улице. Об этом сообщает Baza. «Четыре человека получили ранения в результате удара беспилотников по многоэтажкам в Раменском [районе Московской области]», — передают авторы канала. Отмечается, что женщина была ранена в ходе удара по дому на Спортивном проспекте. Она была госпитализирована. Еще трое оказались ранены в ходе удара по дому на Высоковольтной улице. Все получили осколочные ранения. До этого сообщалось о гибели ребенка в результате удара БПЛА в Раменском. Об этом говорил губернатор Московской области Андрей Воробьев. ВСУ атакуют регионы РФ с ночи. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где публикуется актуальная информация.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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