Baza: четыре человека ранены после атаки БПЛА по многоэтажке в Раменском

Четыре человека получили ранения в результате удара дрона ВСУ в городе Раменское в Московской области. Одна женщина погибла. Еще три человека пострадали от удара по жилому помещению на Высоковольтной улице. Об этом сообщает Baza.
«Четыре человека получили ранения в результате удара беспилотников по многоэтажкам в Раменском [районе Московской области]», — передают авторы канала. Отмечается, что женщина была ранена в ходе удара по дому на Спортивном проспекте. Она была госпитализирована. Еще трое оказались ранены в ходе удара по дому на Высоковольтной улице. Все получили осколочные ранения.
До этого сообщалось о гибели ребенка в результате удара БПЛА в Раменском. Об этом говорил губернатор Московской области Андрей Воробьев. ВСУ атакуют регионы РФ с ночи. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где публикуется актуальная информация.
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