Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Челябинский боец с позывным «Депутат», находящийся на территории СВО, показал, как уничтожил БПЛА «Валькирия». Соответствующие фото военнослужащий выложил в социальных сетях. «Сбил БПЛА „Валькирия“ с ПЗРК „Верба“. Объясню для тех, кто не в теме: сегодня я сбил „большую птичку“ с „трубы“. Работаем, братья», — написал боец в своем telegram-канале «Будни мобика». Также он рассказал, что к фото загрузит и видео. Однако сделает это позже, чтобы не раскрыть свою огневую позицию. Как сообщало URA.RU ранее, боец СВО с позывным «Депутат» уничтожил украинскую Бабу-Ягу. Так на фронте называют ударные тяжелые дроны, ранее используемые для сельскохозяйственных нужд.