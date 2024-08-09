09 августа 2024

Челябинец с позывным «Депутат» сбил украинскую «Валькирию». Фото

Боец с позывным «Депутат» уничтожил украинский беспилотник «Валькирия»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ФСБ, учения. Челябинск, гранатомет, военные, оружие, вооружение, амуниция, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, рпг7
Челябинец сбил украинский БПЛА из переносного зенитного ракетного комплекса (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Челябинский боец с позывным «Депутат», находящийся на территории СВО, показал, как уничтожил БПЛА «Валькирия». Соответствующие фото военнослужащий выложил в социальных сетях.

«Сбил БПЛА „Валькирия“ с ПЗРК „Верба“. Объясню для тех, кто не в теме: сегодня я сбил „большую птичку“ с „трубы“. Работаем, братья», — написал боец в своем telegram-канале «Будни мобика».

Также он рассказал, что к фото загрузит и видео. Однако сделает это позже, чтобы не раскрыть свою огневую позицию.

Как сообщало URA.RU ранее, боец СВО с позывным «Депутат» уничтожил украинскую Бабу-Ягу. Так на фронте называют ударные тяжелые дроны, ранее используемые для сельскохозяйственных нужд.

Челябинец продемонстрировал боевой трофей — украинский БПЛА
Челябинец продемонстрировал боевой трофей — украинский БПЛА

Боец СВО подбил опасный дрон, который ВСУ используют для видеонаблюдения и корректировки артилерского огня
Боец СВО подбил опасный дрон, который ВСУ используют для видеонаблюдения и корректировки артилерского огня

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинский боец с позывным «Депутат», находящийся на территории СВО, показал, как уничтожил БПЛА «Валькирия». Соответствующие фото военнослужащий выложил в социальных сетях. «Сбил БПЛА „Валькирия“ с ПЗРК „Верба“. Объясню для тех, кто не в теме: сегодня я сбил „большую птичку“ с „трубы“. Работаем, братья», — написал боец в своем telegram-канале «Будни мобика». Также он рассказал, что к фото загрузит и видео. Однако сделает это позже, чтобы не раскрыть свою огневую позицию. Как сообщало URA.RU ранее, боец СВО с позывным «Депутат» уничтожил украинскую Бабу-Ягу. Так на фронте называют ударные тяжелые дроны, ранее используемые для сельскохозяйственных нужд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...