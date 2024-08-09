Челябинец с позывным «Депутат» сбил украинскую «Валькирию». Фото

Боец с позывным «Депутат» уничтожил украинский беспилотник «Валькирия»

09 августа 2024 в 23:24 Размер текста - 17 +

Челябинец сбил украинский БПЛА из переносного зенитного ракетного комплекса (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Челябинский боец с позывным «Депутат», находящийся на территории СВО, показал, как уничтожил БПЛА «Валькирия». Соответствующие фото военнослужащий выложил в социальных сетях. «Сбил БПЛА „Валькирия“ с ПЗРК „Верба“. Объясню для тех, кто не в теме: сегодня я сбил „большую птичку“ с „трубы“. Работаем, братья», — написал боец в своем telegram-канале «Будни мобика». Также он рассказал, что к фото загрузит и видео. Однако сделает это позже, чтобы не раскрыть свою огневую позицию. Как сообщало URA.RU ранее, боец СВО с позывным «Депутат» уничтожил украинскую Бабу-Ягу. Так на фронте называют ударные тяжелые дроны, ранее используемые для сельскохозяйственных нужд. Челябинец продемонстрировал боевой трофей — украинский БПЛА Фото из telegram-канала «Будни мобика». https://t.me/mobikZ74/206 Боец СВО подбил опасный дрон, который ВСУ используют для видеонаблюдения и корректировки артилерского огня Фото из telegram-канала «Будни мобика». https://t.me/mobikZ74/206 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский боец с позывным «Депутат», находящийся на территории СВО, показал, как уничтожил БПЛА «Валькирия». Соответствующие фото военнослужащий выложил в социальных сетях. «Сбил БПЛА „Валькирия“ с ПЗРК „Верба“. Объясню для тех, кто не в теме: сегодня я сбил „большую птичку“ с „трубы“. Работаем, братья», — написал боец в своем telegram-канале «Будни мобика». Также он рассказал, что к фото загрузит и видео. Однако сделает это позже, чтобы не раскрыть свою огневую позицию. Как сообщало URA.RU ранее, боец СВО с позывным «Депутат» уничтожил украинскую Бабу-Ягу. Так на фронте называют ударные тяжелые дроны, ранее используемые для сельскохозяйственных нужд.